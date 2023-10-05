عميل يشكو نزول فواتير بدون تركيب عداد.. المياه الوطنية تتفاعل

تفاعلت شركة المياه الوطنية مع رسالة لأحد العملاء، شكا خلالها من نزول الفواتير بدون أن يتم تركيب العداد.

فواتير مياه بدون عداد

وقال العميل صاحب حساب “حمزة” بمنصة إكس، في شكواه للشركة كما رصدتها “المواطن”، عبر حساب العناية بالعملاء في منصة إكس “نزلت لي فواتير مياه والعداد عندي ما تم تركيبه ورفعت شكوى ولم يتم التجاوب بالشكل الصحيح”.

المياه الوطنية تتفاعل

وأجابت الشركة، بقولها “حياك الله.. ما يكون خاطرك إلا طيب, نأمل تزويدنا برقم الحساب ليتسنى لنا خدمتك بإذن الله”.

أيضا تفاعلت الشركة، مع شكوى أحد العملاء بشأن قيمة الفاتورة، حيث علقت بقولها: “نعتذر منك ونأمل منك رفع اعتراض على الفاتورة عبر القنوات الرقمية (اضغط هنا) ليتم التحقق وخدمتك بإذن الله”.