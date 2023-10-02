إلغاء مباراة الاتحاد وسباهان تركي الفيصل يمازح مراسل روسيا اليوم: شجابك عندنا عندما رفع السياف يده لتنفيذ القصاص جاء العفو عن القاتل لوجه الله تأجيل انطلاق لقاء الاتحاد وسباهان نصف ساعة تايلور سويفت تحضر مباراة كانساس سيتي قبل حفل السعودية رومارينيو يتألق أمام الفرق الإيرانية وظائف شاغرة لدى شركة تحكم رازوفيتش: مواجهة باختاكور مهمة ونسعى للوصول بعيدًا بآسيا الأفاعي الهاربة تثير الذعر في بريطانيا الفيحاء يسعى لتصحيح مساره بآسيا ضد باختاكور
ضرب المواطن مطير العطوي، أروع الأمثلة في العفو والتسامح والصفح لوجه الله عز وجل حين عفا عن قاتل ولده لحظة تنفيذ حكم القصاص اليوم.
وقال مطير العطوي والد الشاب المقتول: “إن أهل القاتل قدموا مبالغ مالية كدية للمقتول للتنازل ولكن رفضنا.. واليوم في ساحة القصاص وقبل تنفيذ الحكم، قررت العفو عنه لوجه الله تعالى”.
بدوره كشف شقيق الشاب المقتول في مداخلة مع قناة الإخبارية إن والده مطير العطوي لم يكن لديه نية مسبقة للعفو عن القاتل لكن اليوم قرر التنازل عن الدم.
وأضاف أنه ” عندما رفع السياف يده في ساحة القصاص لتنفيذ الحكم رفع والدي يده معلنًا العفو والسماح والتنازل عن حق الدم”.
فيديو | شقيق المقتول: عندما رفع السياف سيفه لتنفيذ الحكم رفع والدي يده وأبلغهم بالتنازل لوجه الله#نشرة_النهار #الإخبارية pic.twitter.com/kvfx6VdVr0
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 2, 2023