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صورة من أروع صور التسامح والصفح

عندما رفع السياف يده لتنفيذ القصاص جاء العفو عن القاتل لوجه الله

الإثنين ٢ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥١ مساءً
عندما رفع السياف يده لتنفيذ القصاص جاء العفو عن القاتل لوجه الله
المواطن - فريق التحرير

ضرب المواطن مطير العطوي، أروع الأمثلة في العفو والتسامح والصفح لوجه الله عز وجل حين عفا عن قاتل ولده لحظة تنفيذ حكم القصاص اليوم.

عروض مادية

وقال مطير العطوي والد الشاب المقتول: “إن أهل القاتل قدموا مبالغ مالية كدية للمقتول للتنازل ولكن رفضنا.. واليوم في ساحة القصاص وقبل تنفيذ الحكم، قررت العفو عنه لوجه الله تعالى”.

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العفو في اللحظة الأخيرة

بدوره كشف شقيق الشاب المقتول في مداخلة مع قناة الإخبارية إن والده مطير العطوي لم يكن لديه نية مسبقة للعفو عن القاتل لكن اليوم قرر التنازل عن الدم.
وأضاف أنه ” عندما رفع السياف يده في ساحة القصاص لتنفيذ الحكم رفع والدي يده معلنًا العفو والسماح والتنازل عن حق الدم”.

 

 

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