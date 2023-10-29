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بعد انقطاعها بشكل كامل يوم أمس

عودة خدمات الاتصالات والإنترنت إلى قطاع غزة تدريجياً

الأحد ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٣ صباحاً
عودة خدمات الاتصالات والإنترنت إلى قطاع غزة تدريجياً
المواطن - فريق التحرير

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أفاد موقع تلفزيون فلسطين، اليوم الأحد، بأن شبكة الإنترنت والاتصالات عادت بشكل تدريجي في قطاع غزة، وذلك بعد انقطاعها بشكل كامل أمس.

وأوضح موقع تلفزيون فلسطين، أن “الاتصالات وشبكة الإنترنت تعود لقطاع غزة بشكل تدريجي”.

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عملية اجتياح غزة

ويوم الجمعة الماضي، بدأت إسرائيل، عمليات اجتياح بري واسع النطاق لقطاع غزة، حيث أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، أن “القوات الإسرائيلية تعمل على توسيع نطاق المناورات البرية في قطاع غزة”.

قطع خدمات الاتصالات

وخلال العملية قطعت إسرائيل الاتصالات والإنترنت عن كامل قطاع غزة.

هذا ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي أسفر عن مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى، عملية “طوفان الأقصى”، في 7 أكتوبر الجاري، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي واحتجاز نحو 200 آخرين كرهائن.فلسطين، أن “الاتصالات وشبكة الإنترنت تعود لقطاع غزة بشكل تدريجي”.

 

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