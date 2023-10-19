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بعد نهاية فترة التوقف الدولي

عودة دوري روشن السعودي بـ4 مباريات غدًا

الخميس ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٩ مساءً
عودة دوري روشن السعودي بـ4 مباريات غدًا
المواطن - فريق التحرير

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تعود منافسات دوري روشن السعودي مجددًا، مساء يوم غد الجمعة، بعد غياب دام لـ12 يومًا، بسبب فترة التوقف الدولي لشهر أكتوبر، حيث ستُقام 4 مباريات في الجولة العاشرة.

موعد مباريات الغد

وتنطلق مباريات الغد في دوري روشن السعودي بمباراتين عند الساعة السادسة مساء، حيث يلعب الأخدود ضد الفيحاء، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية.

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الفيحاء
لاعبو الفريق – المصدر @Alfaihaclub

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضيفًا على التعاون، على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية، ويلعب الهلال ضد الخليج، عند الساعة التاسعة مساء، على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

وتُقام مباراة أخرى عند الساعة التاسعة مساء، حيث يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح ضد نظيره أبها على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

أبها
لاعبو أبها – المصدر spl

ترتيب دوري روشن السعودي

وقبل انطلاق الجولة العاشرة، جاء ترتيب دوري روشن السعودي، كالتالي؛ الهلال في الصدارة بـ23 نقطة، ثم التعاون برصيد 22 نقطة، يليه النصر، الاتحاد والأهلي بـ19 نقطة، يليه الفتح والاتفاق بـ17 نقطة.

ويقع الوحدة في المركز الثامن برصيد 13 نقطة، وبفارق نقطتين عن الفيحاء، يليه ضمك بـ10 نقاط، ثم الخليج والشباب بـ9 نقاط، الرياض بـ8 نقاط، ثم الأخدود، أبها والطائي برصيد 7 نقاط، ثم الرائد بـ5 نقاط، والحزم بـ3 نقاط.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

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