عودة ديربي جدة تخطف الأنظار بالجولة الثامنة

يعود ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي مجددًا، ليضفي مزيدًا من التوهج والإثارة على دوري روشن السعودي، بعد توقفه إجباريًا في الموسم الماضي، لهبوط الراقي.

ديربي جدة يعود مجددًا

ومن المقرر أن يُقام ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي، مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، وذك في قمة مواجهات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.

وقبل ديربي جدة المرتقب، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة، فيما يقع النادي الأهلي في المركز السادس برصيد 16 نقطة.

الاتحاد والأهلي يسعيان للفوز

ويدخل الاتحاد والأهلي، ديربي جدة المرتقب بحثًا عن الثلاث نقاط، بعد تعثرهما بالتعادل السلبي أمام الفيحاء والاتفاق في الجولة الثامنة، ما يُحفز اللاعبين للظهور بشكل مميز واستعادة التوازن سريعًا.

ويسعى المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، للانتفاض سريعًا، وقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لتجاوز عقبة الأهلي، أملًا في تعثر الهلال، واستعادة صدارة ترتيب دوري روشن السعودي.

على الجانب الآخر، يسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الألماني ماتياس يايسله لمصالحة الجماهير، بعد تذبذب الأداء والنتائج في المباريات الأخيرة، رغم بدء الموسم بشكل مميز وتحقيق انتصارات متتالية.