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في المعسكر الإعدادي بالبرتغال

عودة سلمان الفرج والمالكي الأبرز بقائمة الأخضر

السبت ٧ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٠ مساءً
عودة سلمان الفرج والمالكي الأبرز بقائمة الأخضر
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، عن قائمة الأخضر في المعسكر الإعدادي بالبرتغال، وشهدت عودة الثنائي سلمان الفرج وعبدالإله المالكي.

معسكر الأخضر في البرتغال

وسيخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، معسكرًا في مدينة لاقوس البرتغالية، بداية من يوم غد الأحد وحتى يوم 17 أكتوبر، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي استعدادًا لمنافسات كأس آسيا 2023.

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ومن المقرر أن يلعب الأخضر مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب نيجيريا، يوم 13 أكتوبر، وستكون الودية الثانية أمام مالي، يوم 17 من الشهر ذاته، وستُقام كلتا المواجهتين على ملعب “بورتيماو”.

الأخضر
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

سلمان الفرج والمالكي يعودان للقائمة

وضم مانشيني 31 لاعبًا في قائمة الأخضر بمعسكر البرتغال، وهم؛ محمد العويس، نواف العقيدي، راغد النجار، حامد يوسف، ياسر الشهراني، زكريا هوساوي، علي البليهي، حسن كادش، حسان التمبكتي وعبدالإله العمري.

المنتخب السعودي - منتخب السعودية
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

ويتواجد في القائمة أيضًا كل من؛ سعود عبدالحميد، سلطان الغنام، عبدالله الخيبري، عبدالإله المالكي، فيصل الغامدي، عيد المولد، محمد كنو، سلمان الفرج، ناصر الدوسري، علي هزازي، سامي النجعي وسالم الدوسري.

كما استدعى مانشيني لمعسكر الأخضر الإعدادي كل من؛ عبدالرحمن غريب، أيمن يحيى، فهد المولد، هارون كمارا، هيثم عسيري، صالح الشهري، فراس البريكان، عبدالله الحمدان ومحمد مران.

قائمة الأخضر لمعسكر البرتغال
قائمة المنتخب – المصدر @SaudiNT

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