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الحصة الأولى تبدأ الـ 8 صباحاً

غداً.. بدء تطبيق الدوام الشتوي بمدارس الجوف

السبت ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٣ مساءً
غداً.. بدء تطبيق الدوام الشتوي بمدارس الجوف
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت إدارة التعليم بالجوف، أنه سيتم بدءاً من الغد تطبيق الدوام الشتوي في كافة مدارس المنطقة.

الدوام الشتوي في الجوف

ومن المقرر أن يبدأ الاصطفاف الصباحي الساعة 7:45 صباحاً، بينما ستبدأ الحصة الأولى الساعة 8 صباحاً.

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بدأت مدارس تبوك في تطبيق الدوام الشتوي اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، فيما سيبدأ التوقيت الشتوي في مدارس المدينة المنورة الأحد المقبل.

وكانت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك قد اعتمدت الثلاثاء الماضي، مواعيد الدوام الشتوي لجميع المدارس الحكومية والأهلية والأجنبية ورياض الأطفال بالمنطقة.

حيث سيبدأ الاصطفاف الصباحي عند الساعة 7:30 صباحًا وبداية الحصة الأولى عند الساعة 7:45 دقيقة صباحًا.

الدوام الشتوي في المدينة

من جهة أخرى اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة، مواعيد الدوام الشتوي لجميع مدارس المنطقة والمحافظات التابعة لها، اعتباراً من يوم غد الأحد المقبل.

وبيّنت أن الاصطفاف الصباحي لمدارس الطلاب يبدأ عند الساعة الـ 7:30 صباحاً، وستبدأ الحصة الأولى عند الساعة الـ 7:45 صباحاً، فيما سيبدأ الطابور الصباحي في مدارس الطالبات عند الساعة الـ 7:15 صباحاً على أن تبدأ الحصة الأولى الساعة الـ 7:30 صباحاً.

مدارس الباحة وعسير

كما أعلن كلٌّ من الإدارة العامة للتعليم في منطقتي عسير والباحة مواعيد الدوام الشتوي لجميع مدارس المنطقة في المراحل الدراسية كافة، بداية من الأحد الماضي.

وأوضحت الإدارة أن الحصة الأولى ستكون الساعة 7:30 صباحًا، في حين سيكون الاصطفاف الصباحي عند الساعة 7:15 صباحًا، داعيةً قادة وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات إلى التقيد بمواعيد الدوام الجديدة.

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