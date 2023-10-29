غداً.. وصول التوأم السيامي النيجيري على متن طائرة إخلاء سعودية

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من المقرر أن تصل طائرة الإخلاء الطبي السعودي غداً إلى الرياض على متنها التوأم السيامي النيجيري “حسنة وحسينة”.
يأتي ذلك تمهيداً لإجراء عملية فصل التوأم في مستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال في الرياض.
يذكر أن الفريق الجراحي المختص تمكّن، في وقت سابق، من فصل التوأمين السياميين التنزانيين “حسن وحسين”، بعد عملية جراحية معقدة استغرقت 16 ساعة، نُفذت على 9 مراحل، في مستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبد العزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض.
وجاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.
وشارك في الجراحة 35 من الاستشاريين والمختصين من أقسام التخدير وجراحة الأطفال وجراحة المسالك البولية للأطفال والتجميل والعظام، بالإضافة إلى الكوادر التمريضية والفنية.