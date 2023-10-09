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عبر ملتقى غرفة عرعر للتوظيف

غرفة عرعر تعلن طرح 110 فرص وظيفية

الإثنين ٩ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٥ صباحاً
غرفة عرعر تعلن طرح 110 فرص وظيفية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الغرفة التجارية بعرعر بالتعاون مع 18 شركة عن طرح (110 فرص وظيفية) بمنطقة الحدود الشمالية عبر (ملتقى غرفة عرعر للتوظيف)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

– هندسة مدنية.
– هندسة ميكانيكية.
– موارد بشرية.
– تمريض.
– أخصائي تقويم.
– أخصائي جراحة.
– أخصائية جلدية.
– طبيب عام.
– أشعة.
– فني مختبر.
– مساعد طبيب أسنان.
– صيدلة.
– تعقيم.
– فني شبكات.
– مُصمم.
– مندوب.
– مبيعات.
– تسويق.
– أخصائي مبيعات.
– معلمين.
– محاسبة.
– بائع.
– كاشير.
– شؤون موظفين.
– باريستا.
– سائقو نقل ثقيل.
– محامٍ متدرب.
– أخصائي باحث قضايا.

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التفاصيل: اضغط هنا

موعد الملتقى:

– يومي الثلاثاء 2023/10/10م والأربعاء 2023/10/11م (من الساعة 10:00 صباحاً وحتى الساعة 4:00 عصراً).

مكان الملتقى:

– العثيم مول عرعر – بوابة رقم (4) – الدور الثاني.

ملاحظة مهمة:

– للحضور يلزم التسجيل.

طريقة التسجيل:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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