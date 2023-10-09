غرفة عرعر تعلن طرح 110 فرص وظيفية

أعلنت الغرفة التجارية بعرعر بالتعاون مع 18 شركة عن طرح (110 فرص وظيفية) بمنطقة الحدود الشمالية عبر (ملتقى غرفة عرعر للتوظيف)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

– هندسة مدنية.

– هندسة ميكانيكية.

– موارد بشرية.

– تمريض.

– أخصائي تقويم.

– أخصائي جراحة.

– أخصائية جلدية.

– طبيب عام.

– أشعة.

– فني مختبر.

– مساعد طبيب أسنان.

– صيدلة.

– تعقيم.

– فني شبكات.

– مُصمم.

– مندوب.

– مبيعات.

– تسويق.

– أخصائي مبيعات.

– معلمين.

– محاسبة.

– بائع.

– كاشير.

– شؤون موظفين.

– باريستا.

– سائقو نقل ثقيل.

– محامٍ متدرب.

– أخصائي باحث قضايا.

التفاصيل: اضغط هنا

موعد الملتقى:

– يومي الثلاثاء 2023/10/10م والأربعاء 2023/10/11م (من الساعة 10:00 صباحاً وحتى الساعة 4:00 عصراً).

مكان الملتقى:

– العثيم مول عرعر – بوابة رقم (4) – الدور الثاني.

ملاحظة مهمة:

– للحضور يلزم التسجيل.

طريقة التسجيل:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا