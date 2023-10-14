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الرياض لم تدخر جهداً لوقف العدوان وأكدت رفضها لدعوات التهجير

غزة الآن .. العالم في اختبار صعب والسعودية رائدة في مواقفها ومساعيها

السبت ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٥ مساءً
غزة الآن .. العالم في اختبار صعب والسعودية رائدة في مواقفها ومساعيها
المواطن - فريق التحرير

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يتواصل اليوم السبت القصف الإسرائيلي على قطاع غزة بكافة أنواع الأسلحة، وسط تهديدات باجتياح القطاع من قبل الاحتلال في ظل استمرار حشد الآليات الثقيلة والجنود من قبل إسرائيل.

السعودية رائدة في مواقفها

وعلق د. خليل الحدري أستاذ أصول التربية المشارك بجامعتي أم القرى والإمام سابقاً، على تطورات الأحداث بقوله “في غزة الآن العالم في اختبار صعب أمام مبادئه التي يتشدق بها”.

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وأضاف الحدري “المملكة العربية السعودية رائدة في موقفها، قائدة في سعيها لإيقاف هذا العدوان السافر على أهلنا في فلسطين.. اللهم إن قوتك أكبر من قوتهم وأنت الذي تقول للشيء كن فيكون”.

السعودية ترفض دعوات التهجير

وبالأمس، أكدت المملكة العربية السعودية رفضها القاطع لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة، وإدانتها لاستمرار استهداف المدنيين العزّل هناك.

وأوضحت وزارة الخارجية أن المملكة جددت مطالبتها للمجتمع الدولي بسرعة التحرك لوقف كافة أشكال التصعيد العسكري ضد المدنيين، ومنع حدوث كارثة إنسانية، وتوفير الاحتياجات الإغاثية والدوائية اللازمة لسكان غزة لاسيما وأن حرمانهم من هذه المتطلبات الأساسية للعيش الكريم يُعد خرقاً للقانون الدولي الإنساني، وسيفاقم من عمق الأزمة والمعاناة التي تشهدها تلك المنطقة.

وقالت الوزارة إن المملكة طالبت برفع الحصار عن الأشقاء في غزة، وإجلاء المصابين المدنيين، والالتزام بالقوانين والأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني، والدفع بعملية السلام وفقاً لقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية، الرامية إلى إيجاد حلٍ عادل وشامل، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967م، عاصمتها القدس الشرقية.

ارتفاع حصيلة الضحايا

في سياق متصل  ارتفعت حصيلة الضحايا في الحرب الدائرة منذ إطلاق حركة حماس لعملية “طوفان الأقصى” السبت، إلى نحو 1900 قتيل بينهم 614 طفلاً وحوالي 6388 جريحاً فلسطينياً وفق وزارة الصحة.

فيما بلغ عدد القتلى 1300 من الجانب الإسرائيلي حسب هيئة البث الإسرائيلية.

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