غزة الآن .. العالم في اختبار صعب والسعودية رائدة في مواقفها ومساعيها

الأخضر يسعى لتجنب تكرار أطول فترة غياب دون فوز وزير الخارجية: السعودية تستنكر استهداف المدنيين وتطالب بمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة كريستيانو رونالدو الأكثر مساهمة بالأهداف في العالم 2023 محافظ المركزي السعودي: العملات المشفرة خطر وتهدد الاستقرار المالي استدعاء علي لاجامي لمعسكر الأخضر كاظم الساهر يطرب الجماهير السعودية والعربية بـ مهرجان الغناء بالفصحى هدفان لـ محمد كنو في 45 مباراة دولية وظائف لدى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية كريستيانو رونالدو يشكر الجماهير على التكريم أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم السبت
يتواصل اليوم السبت القصف الإسرائيلي على قطاع غزة بكافة أنواع الأسلحة، وسط تهديدات باجتياح القطاع من قبل الاحتلال في ظل استمرار حشد الآليات الثقيلة والجنود من قبل إسرائيل.
وعلق د. خليل الحدري أستاذ أصول التربية المشارك بجامعتي أم القرى والإمام سابقاً، على تطورات الأحداث بقوله “في غزة الآن العالم في اختبار صعب أمام مبادئه التي يتشدق بها”.
وأضاف الحدري “المملكة العربية السعودية رائدة في موقفها، قائدة في سعيها لإيقاف هذا العدوان السافر على أهلنا في فلسطين.. اللهم إن قوتك أكبر من قوتهم وأنت الذي تقول للشيء كن فيكون”.
وبالأمس، أكدت المملكة العربية السعودية رفضها القاطع لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة، وإدانتها لاستمرار استهداف المدنيين العزّل هناك.
وأوضحت وزارة الخارجية أن المملكة جددت مطالبتها للمجتمع الدولي بسرعة التحرك لوقف كافة أشكال التصعيد العسكري ضد المدنيين، ومنع حدوث كارثة إنسانية، وتوفير الاحتياجات الإغاثية والدوائية اللازمة لسكان غزة لاسيما وأن حرمانهم من هذه المتطلبات الأساسية للعيش الكريم يُعد خرقاً للقانون الدولي الإنساني، وسيفاقم من عمق الأزمة والمعاناة التي تشهدها تلك المنطقة.
وقالت الوزارة إن المملكة طالبت برفع الحصار عن الأشقاء في غزة، وإجلاء المصابين المدنيين، والالتزام بالقوانين والأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني، والدفع بعملية السلام وفقاً لقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية، الرامية إلى إيجاد حلٍ عادل وشامل، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967م، عاصمتها القدس الشرقية.
في سياق متصل ارتفعت حصيلة الضحايا في الحرب الدائرة منذ إطلاق حركة حماس لعملية “طوفان الأقصى” السبت، إلى نحو 1900 قتيل بينهم 614 طفلاً وحوالي 6388 جريحاً فلسطينياً وفق وزارة الصحة.
فيما بلغ عدد القتلى 1300 من الجانب الإسرائيلي حسب هيئة البث الإسرائيلية.
➖ ارتفعت حصيلة الضحايا في الحرب الدائرة منذ إطلاق حركة #حماس لعملية "#طوفان_الأقصى" السبت، إلى نحو 1900 قتيل بينهم 614 طفلا وحوالي 6388 جريحا فلسطينيا وفق وزارة الصحة.
➖ فيما بلغ عدد القتلى 1300 من الجانب الإسرائيلي حسب هيئة البث الإسرائيلية. pic.twitter.com/NZyaDm8KtN
— فرانس 24 / FRANCE 24 (@France24_ar) October 14, 2023