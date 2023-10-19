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بعد تعرضه للإصابة بتدريبات الاتحاد

غموض موقف فابينيو من المشاركة ضد التعاون

الخميس ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٧ مساءً
غموض موقف فابينيو من المشاركة ضد التعاون
المواطن - فريق التحرير

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تُسيطر حالة من الغموض على مشاركة النجم البرازيلي فابينيو مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال مواجهة التعاون المقبلة.

غياب فابينيو عن التدريبات

وتعرض فابينيو لإصابة خلال مشاركته في إحدى الحصص التدريبية خلال فترة التوقف الدولي، ليغيب عن تدريبات الاتحاد الجماعية، ويخضع لبرنامج علاجي.

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فابينيو
النجم البرازيلي

ومن المقرر أن يتخذ المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، قراره النهائي بشأن مشاركة النجم البرازيلي في مباراة التعاون، خلال الحصة التدريبية اليوم، ولكن تبدو فرص مشاركته ضئيلة للغاية.

وتفاعلت الجماهير مع احتمالية غياب النجم البرازيلي، ليصبح اسم فابينيو ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر منصة “إكس”، اليوم الخميس، وتمنوا تعافيه سريعًا وعودته للمشاركة مع الاتحاد.

فابينيو لاعب الاتحاد
النجم البرازيلي

مباراة التعاون ضد الاتحاد

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضيفًا على التعاون، على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية، مساء يوم غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن التعاون صاحب المركز الثاني.

نادي الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

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