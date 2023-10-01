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لم يشارك في 5 مباريات متتالية في شهر سبتمبر

غياب ميسي المتواصل عن إنتر ميامي يُحير الجماهير

الأحد ١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٩ مساءً
غياب ميسي المتواصل عن إنتر ميامي يُحير الجماهير
المواطن - فريق التحرير

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غاب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق إنتر ميامي الأمريكي عن مباراة فريقه أمس ضد نادي نيويورك سيتي في الدوري الأمريكي.

وبسبب الإصابة التي يُعاني منها ميسي فقد غاب النجم الأرجنتيني عن 5 مباريات متتالية في شهر سبتمبر المنصرم منهم مباراة للمنتخب الأرجنتيني.

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ويُعاني ميسي من آلام عضلية منعته من المشاركة في مباراة نيويورك سيتي التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

مدرب إنتر ميامي يتحدث

وعلق المدرب الأرجنتيني تاتا مارتينو مدرب إنتر ميامي على غياب ميسي المتواصل قائلًا: ” لا يمكننا المخاطرة به وأنتظر رأي الجهاز الطبي، قد يشارك في المباريات المتبقية للفريق في الدوري الأمريكي بحلول نهاية أكتوبر الجاري”.

وكان الفريق الأمريكي خسر نهائي كأس أمريكا المفتوحة لكرة القدم مساء الأربعاء الماضي بنتيجة 2-1 أمام فريق هيوستن دينامو في مباراة لم يشارك فيها ميسي وهي أول بطولة يخسرها فريق ميامي منذ انضمام ميسي له في صيف 2023.

ليونيل ميسي
ميسي – المصدر @InterMiamiCF

يذكر أن ميامي كان حقق لقب كأس الدوري الأمريكي المكسيكي في شهر أغسطس الماضي بقيادة ميسي.

ويتبقى لفريق ميامي 4 مباريات في الدوري الأمريكي حيث يحتل حاليًا المركز الـ 13 في القسم الشرقي برصيد 33 نقطة ليبتعد بفارق 4 نقاط عن نادي مونتريال صاحب المركز التاسع.

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