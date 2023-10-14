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النادي البافاري يبحث تجديد عقده

فابريزيو رومانو : بايرن ميونخ لن يُفرط في ليروى ساني

السبت ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٥ مساءً
فابريزيو رومانو : بايرن ميونخ لن يُفرط في ليروى ساني
المواطن - فريق التحرير

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أكد الإعلامي الإيطالي فابريزيو رومانو والمتخصص في أخبار الانتقالات أن نادي بايرن ميونخ الألماني يرفض التفريط في اللاعب الألماني ليروى ساني خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضح رومانو أن البايرن يريد تجديد عقد ساني كون الأمر أولوية للنادي البافاري خلال الفترة الحالية.

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ويلعب ساني صاحب الـ 27 عامًا مع نادي بايرن ميونخ منذ عام 2020 قادمًا من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

إنجازات ليروى ساني مع البايرن

وحقق ساني حتى الآن 7 ألقاب مع نادي بايرن ميونخ وهم ” 3 ألقاب في الدوري الألماني، لقبان في كأس السوبر الألماني، لقب في كأس السوبر الأوروبي، لقب وحيد في كأس العالم للأندية”.

ليروى ساني

ويستعد بايرن ميونخ يوم السبت المقبل لمواجهة فريق ماينز في الجولة الثامنة من بطولة الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم موسم 2023/2024.

وكان البايرن هزم فريق فرايبورج بثلاثية دون رد في الجولة السابعة من الدوري الألماني يوم 8 أكتوبر الجاري.

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