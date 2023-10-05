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يحييها 100 عضو من الأوركسترا

فانتوم أوف ذا أوبرا أهم مسرحية موسيقية عالمية في الرياض

الخميس ٥ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٤ مساءً
فانتوم أوف ذا أوبرا أهم مسرحية موسيقية عالمية في الرياض
المواطن - فريق التحرير

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تحتضن الرياض فانتوم أوف ذا أوبرا أهم مسرحية موسيقية عالمية، والتي يحييها 100 عضو من الأوركسترا.

وذكرت منصة عيشها عبر حسابها الرسمي على إكس، اليوم الخميس، أن فانتوم أوف ذا أوبرا تبدأ من يوم 14 أكتوبر إلى 5 ديسمبر المقبل في ذي أرينا الرياض.

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رابط حجز المسرحية

وتابعت المنصة: احجز الحين وعيشها دراما مع العرض المذهل من هنا.

وبحسب موقع عيشها الإلكتروني، يعتبر العرض هو أكبر عروض برودواي قادمة إلى الرياض برعاية الهيئة الملكية لمدينة الرياض.

ويُقام العرض المسرحي الأكثر شهرة في العالم لأول مرة في المملكة منذ العرض الأول في ويست إند بلندن في أكتوبر 1986 وشاهده منذ ذلك الحين أكثر من 130 مليون شخص حول العالم.

واستحوذت الموسيقى الموسيقية الشهيرة لأندرو لويد ويبر على انتباه العالم من خلال أكثر من 13000 عرض و30 عامًا على خشبة المسرح.

قصة المسرحية

واستنادًا إلى الرواية التي تحمل اسم جاستون ليرو، يروي “”شبح الأوبيرا”” قصة عبقري موسيقي يعيش تحت دار الأوبرا في باريس والذي يطور هوسًا مع السوبرانو الجميلة كريستين داي.

المسرحية عاطفية للغاية تستكشف جوانب الغيرة والعاطفة والجنون وتلقت استحسان النقاد في جميع أنحاء العالم وأكثر من 70 جائزة مسرحية كبرى خلال حياتها.

وتنقل مجموعة برودواي إنترتينمنت جروب وشركة مركز المتوسط هذا الإنتاج الأخير إلى مدينة الرياض مع طاقم عمل وطاقم وأوركسترا مكون من 100 عضو، مقترنة بمناظر خلابة لإحياء العرض.

ولإعطاء تجربة فريدة وانغماس الجمهور في عالم فانتوم، يقدم العرض مجموعة من 600 زي مصنوع بدقة، ويجسد أناقة أزياء الثلاثينيات.

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