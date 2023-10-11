فتح باب القبول والتسجيل لعدد من الوظائف العسكرية بـ رئاسة أمن الدولة

أعلنت قوات الطوارئ الخاصة في رئاسة أمن الدولة، عن فتح باب القبول والتسجيل لعدد من الوظائف العسكرية الشاغرة (رجال).

رابط التقديم

وقالت رئاسة أمن الدولة عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس: إن التقديم والتسجيل من خلال بوابة التوظيف هنا ابتداء من السبت 29/ 3/ 1445، ولمدة 5 أيام لرتبة جندي لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها، ويمكن التسجيل بمؤهل أعلى من الثانوية العامة على رتبة جندي.

شروط التقديم

وأوضحت أن الشروط منها أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة، وكذلك أن يكون حسن السير والسلوك، وألا يكون موظفًا في أي جهة حكومية، بالإضافة إلى شروط أخرى وتفاصيل أخرى يمكن الاطلاع عليها من خلال الإعلان الرسمي للرئاسة.