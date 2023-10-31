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استعدادات مصرية لاستقبال المصابين

فتح معبر رفح غدًا لاستقبال جرحى من غزة

الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٨ مساءً
فتح معبر رفح غدًا لاستقبال جرحى من غزة
المواطن - فريق التحرير

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ذكرت وسائل إعلام مصرية، مساء اليوم الثلاثاء، أنه سيتم فتح معبر رفح البري على الحدود مع قطاع غزة غدًا الأربعاء؛ لاستقبال عدد من الجرحى الفلسطينيين.

وكشفت مصادر أن هناك “استعدادات مصرية لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين اعتبارًا من الغد”، بحسب ما نقل تلفزيون “القاهرة الإخبارية”.

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علاج 81 جريحًا في مصر

وأفاد مراسل العربية/ الحدث بأن الترتيبات تتم حاليًّا بالتنسيق بين مصر والمستشفيات في غزة لاستقبال عدد من الجرحى والمصابين.

وأوضح أن الاتصالات تتم حاليًّا لنقل الحالات الخطيرة لعلاجها في مصر، وأن الأمر متوقف حاليًّا أن تكون الطرق آمنة وممهدة لنقل هذه الحالات إلى معبر رفح.

بدورها أكدت مصادر من معبر رفح بالجانب الفلسطيني، أن فتح المعبر غدًا لمغادرة 81 جريحًا للعلاج في مصر.

في الأثناء زار وفد من منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) مدينة العريش في شمال مصر خلال الأيام الماضية لبحث التعاون مع وزارة الصحة والسكان والهلال الأحمر المصري لمعرفة مدى استعداد المرافق الصحية لاحتمال الإجلاء الطبي للمرضى والمصابين الفلسطينيين.

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