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بعدما وصل لتقديم الدعم !

فرار وزير الخارجية البريطاني بعد سماع صافرات الإنذار في إسرائيل

الأربعاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٦ مساءً
فرار وزير الخارجية البريطاني بعد سماع صافرات الإنذار في إسرائيل
المواطن - فريق التحرير

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هرب وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، الذي يزور إسرائيل اليوم، من أحد المواقع بعدما سمع صفارات الإنذار حيث شوهد وهو يركض مرتعباً يرافقه وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين وبعض المسؤولين من البلدين.

وبحسب مقطع فيديو متداول فر الوزير مسرعًا باحثًا عن مكان آمن فيما كانت صافرات الإنذار مسموعة بشكل واضح للتنبيه من حدوث هجمات صاروخية محتملة.

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وكان جيمس كليفرلي وصل إلى إسرائيل، اليوم الأربعاء، لإظهار التضامن مع الشعب الإسرائيلي بحسب بيان الخارجية البريطانية.

وقال متحدث باسم الوزارة إن الوزير سيلتقي الناجين من الهجمات وكبار القادة الإسرائيليين لتأكيد دعم المملكة المتحدة لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بحسب بيان الوزارة.

 

 

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