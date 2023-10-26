فرانك كيسيه جاهز لمواجهة الهلال

بات نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الإيفواري فرانك كيسيه، جاهزًا للمشاركة في المباراة المقبلة ضد الهلال بدوري روشن السعودي.

جاهزية فرانك كيسيه للقمة

وأكد الإعلامي وليد سعيد عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، على جاهزية فرانك كيسيه، مشيرًا إلى أنه ضمن بعثة الفريق الأول لكرة القدم المغادرة إلى الرياض، استعدادًا لمواجهة الهلال.

وتفاعلت الجماهير مع جاهزية فرانك كيسيه للمباراة، وبات اسم النجم الإيفواري ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر منصة “إكس”، حيث أعربوا عن سعادتهم وتمنوا أن يُشارك ويترك بصمته في الكلاسيكو، بعد تألقه هذا الموسم.

وكان فرانك كيسيه قد تعرض لكدمة قوية على مستوى الركبة خلال مشاركته مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مواجهة الوحدة الماضية، ضمن منافسات دوري روشن السعودي، والتي حسمها الراقي بنتيجة 3- 1.

مباراة الهلال ضد الأهلي

ومن المقرر أن تُقام مباراة الهلال ضد الأهلي، مساء يوم غد الجمعة، على إستاد الملك فهد الدولي في الرياض، وذلك في إطار منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي.

وينفرد الهلال بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 26 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المركز الرابع برصيد 22 نقطة، بالتساوي مع النصر صاحب المركز الثالث.