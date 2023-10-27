فرانك كيسيه رجل المباريات الكبرى

تعول جماهير النادي الأهلي كثيرًا على النجم الإيفواري فرانك كيسيه، في قيادة الراقي لمواصلة التألق وتجاوز عقبة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

فرانك كيسيه يتألق أمام الكبار

وتأكدت جاهزية فرانك كيسيه للمشاركة في مباراة الهلال ضد الأهلي اليوم، حيث غادر مع بعثة الفريق إلى الرياض، وسيكون قرار الدفع به في يد المدير الفني الألماني ماتياس يايسله.

واعتاد فرانك كيسيه على التألق في مباريات الكلاسيكو والديربي، سواء مع ميلان أو برشلونة أو مع النادي الأهلي حاليًا، ما يُحفزه لمزيد من التألق، وترك بصمته خلال مواجهة الهلال اليوم.

وسجل فرانك كيسيه 9 أهداف حاسمة مع ميلان أمام كل من؛ روما، إنتر ميلان، يوفنتوس، نابولي ولاتسيو، كما هز الشباك مع برشلونة في الكلاسيكو ضد ريال مدريد، بجانب تسجيله مع الأهلي أمام النصر والاتحاد.

مباراة الهلال ضد الأهلي

ويحتضن استاد الملك فهد الدولي في الرياض، مباراة الهلال ضد الأهلي، عند الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي.

وينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 26 نقطة، فيما يتواجد الأهلي في المركز الرابع برصيد 22 نقطة، بالتساوي مع النصر صاحب المركز الثالث.