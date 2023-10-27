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قبل مباراة الهلال ضد الأهلي

فرانك كيسيه رجل المباريات الكبرى

الجمعة ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٤ مساءً
فرانك كيسيه رجل المباريات الكبرى
المواطن - فريق التحرير

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تعول جماهير النادي الأهلي كثيرًا على النجم الإيفواري فرانك كيسيه، في قيادة الراقي لمواصلة التألق وتجاوز عقبة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

فرانك كيسيه يتألق أمام الكبار

وتأكدت جاهزية فرانك كيسيه للمشاركة في مباراة الهلال ضد الأهلي اليوم، حيث غادر مع بعثة الفريق إلى الرياض، وسيكون قرار الدفع به في يد المدير الفني الألماني ماتياس يايسله.

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فرانك كيسيه
كيسيه – المصدر @ALAHLI_FC

واعتاد فرانك كيسيه على التألق في مباريات الكلاسيكو والديربي، سواء مع ميلان أو برشلونة أو مع النادي الأهلي حاليًا، ما يُحفزه لمزيد من التألق، وترك بصمته خلال مواجهة الهلال اليوم.

وسجل فرانك كيسيه 9 أهداف حاسمة مع ميلان أمام كل من؛ روما، إنتر ميلان، يوفنتوس، نابولي ولاتسيو، كما هز الشباك مع برشلونة في الكلاسيكو ضد ريال مدريد، بجانب تسجيله مع الأهلي أمام النصر والاتحاد.

فرانك كيسيه
كيسيه – المصدر @SPL

مباراة الهلال ضد الأهلي

ويحتضن استاد الملك فهد الدولي في الرياض، مباراة الهلال ضد الأهلي، عند الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي.

وينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 26 نقطة، فيما يتواجد الأهلي في المركز الرابع برصيد 22 نقطة، بالتساوي مع النصر صاحب المركز الثالث.

الأهلي
لاعبو الأهلي – المصدر @ALAHLI_FC

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