فرانك كيسيه يستعيد بريقه مع الأهلي

يُقدم النجم الإيفواري فرانك كيسيه مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ليكون من أبرز لاعبيه في دوري روشن السعودي هذا الموسم.

فرانك كيسيه يخطف الأنظار

وواصل فرانك كيسيه تألقه اللافت مع الأهلي، ليقوده للفوز بديربي جدة ضد الاتحاد بالأمس، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.

ورفع كيسيه رصيده إلى 4 أهداف في دوري روشن السعودي، وذلك بعد تسجيله لهدف واحد فقط خلال 28 مباراة خاضها مع برشلونة في الدوري الإسباني الممتاز بالموسم الماضي، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات “أوبتا”.

وأشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، بمستوى فرانك كيسيه مع الأهلي في دوري روشن السعودي، حيث خاض 9 مباريات، وسجل 4 أهداف ليكون هداف الفريق حتى الآن، وثاني أكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف.

وأشارت “سوفاسكور” عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، إلى أن فرانك كيسيه، الأكثر نجاحًا في التمرير بـ508 تمريرات، والأكثر نجاحًا في الكرات الطويلة بـ42 كرة، لتمنحه شبكة الإحصائيات تقييمًا بـ7.51 درجة.

الأهلي في دوري روشن

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رصيده إلى 19 نقطة، ليتقدم إلى المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، وبفارق الأهداف عن النصر والاتحاد أصحاب المركزين الثالث والرابع.