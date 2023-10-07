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ضمن منافسات دوري روشن

فرانك كيسيه يستعيد بريقه مع الأهلي

السبت ٧ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٩ مساءً
فرانك كيسيه يستعيد بريقه مع الأهلي
المواطن - فريق التحرير

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يُقدم النجم الإيفواري فرانك كيسيه مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ليكون من أبرز لاعبيه في دوري روشن السعودي هذا الموسم.

فرانك كيسيه يخطف الأنظار

وواصل فرانك كيسيه تألقه اللافت مع الأهلي، ليقوده للفوز بديربي جدة ضد الاتحاد بالأمس، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.

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ورفع كيسيه رصيده إلى 4 أهداف في دوري روشن السعودي، وذلك بعد تسجيله لهدف واحد فقط خلال 28 مباراة خاضها مع برشلونة في الدوري الإسباني الممتاز بالموسم الماضي، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات “أوبتا”.

فرانك كيسيه
كيسيه – المصدر @SPL

وأشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، بمستوى فرانك كيسيه مع الأهلي في دوري روشن السعودي، حيث خاض 9 مباريات، وسجل 4 أهداف ليكون هداف الفريق حتى الآن، وثاني أكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف.

وأشارت “سوفاسكور” عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، إلى أن فرانك كيسيه، الأكثر نجاحًا في التمرير بـ508 تمريرات، والأكثر نجاحًا في الكرات الطويلة بـ42 كرة، لتمنحه شبكة الإحصائيات تقييمًا بـ7.51 درجة.

فرانك كيسيه
كيسيه – المصدر @ALAHLI_FC

الأهلي في دوري روشن

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رصيده إلى 19 نقطة، ليتقدم إلى المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، وبفارق الأهداف عن النصر والاتحاد أصحاب المركزين الثالث والرابع.

الأهلي
لاعبو الفريق – المصدر @ALAHLI_FC

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