فرانك كيسيه يفتتح التسجيل في ديربي جدة

نجح اللاعب الإيفواري فرانك كيسيه في إحراز الهدف الأول للنادي الأهلي في ديربي جدة، وذلك خلال مباراة الاتحاد المقامة حاليًّا في الجولة التاسعة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وسجل كيسيه الهدف في الدقيقة الـ32 بقدمه اليسرى من تصويبة قوية خدعت الحارس مارسيلو جروهي حارس مرمى نادي الاتحاد.