فرنسا تحظر تظاهرتين مؤيدتين للفلسطينيين في باريس

حظرت فرنسا تظاهرتين مؤيدتين للفلسطينيين كان من المقرر تنظيمهما اليوم الخميس في العاصمة الفرنسية.

وأوضح مقر الشرطة أن هذا المنع تم اتخاذه “مع الأخذ في الاعتبار مخاطر الإخلال بالنظام العام”.

مظاهرات تضامنًا مع إسرائيل!

وشهدت باريس الاثنين مظاهرة وفعاليات أخرى تضامنًا مع إسرائيل. وجرت في الأيام الأخيرة في عدد من المدن الغربية منها لندن ونيويورك ومدريد، مظاهرات مؤيدة لفلسطين وأخرى مؤيدة لإسرائيل، تخللت بعضها مناوشات محدودة.

وكانت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن قالت الثلاثاء: إن فرنسا لن تتسامح مع “أي عمل أو أي تصريح معاد للسامية” على أراضيها، متعهدة بالتعامل “بأقصى درجات الحزم مع كل من يريد استخدام هذا النزاع (الفلسطيني الإسرائيلي) ذريعة لمعاداة السامية”.

بدوره، أكد وزير الداخلية جيرالد دارمانان الثلاثاء، أنه تم منذ إطلاق “حماس” هجماتها على إسرائيل رصد نحو 50 “عملًا معاديًا للسامية” في فرنسا، بعضها “بغاية الخطورة”.

وتحدث الوزير عن أشخاص “يذهبون إلى أمام معابد اليهود، بأعداد غفيرة، ويطلقون تهديدات. وقد تم توقيف 16 شخصًا خلال يومين. وهناك مسيرات تدخل ملاعب المدارس مزودة بكاميرات وأيضًا شعارات وتوسيم ورسائل تهديد”.

وكانت فرنسا بين الدول الغربية الخمس (إلى جانب الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا) التي أصدرت بيانًا مشتركًا الاثنين، أعربت فيه عن دعمها لإسرائيل.