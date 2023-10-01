فرنسي يدير مباراة نابولي ضد ريال مدريد

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن اختيار الحكم الفرنسي كليموه توربين لإدارة مباراة نابولي الإيطالي ضد ريال مدريد الإسباني في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

نابولي ضد الريال

وستقام المباراة بعد غد في تمام العاشرة مساءً بتوقيت السعودية على ملعب ” دييغو أرماندو مارادونا” في جنوب إيطاليا.

ويتواجد فريق الجنوب الإيطالي في المركز الأول في المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، أما نادي ريال مدريد فيتواجد في المركز الثاني برصيد 3 نقاط.

مباريات الجولة الثانية

وتنطلق مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري الأبطال الأوروبي، بعد غدًا بإقامة مباراتين في تمام الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية وهما ” يونيون برلين الألماني ضد سبورتينج براجا البرتغالي” و ” ريد بول سالزبورغ النمساوي ضد ريال سوسيداد الإسباني”.

وفي تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة تُلعب مباريات ” مانشستر يونايتد الإنجليزي ضد غلطة سراي التركي” و ” إنتر ميلان الإيطالي ضد بنفيكا البرتغالي” و ” آيندهوفن الهولندي ضد إشبيلية الإسباني” و ” لانس الفرنسي ضد آرسنال الإنجليزي” و ” نابولي ضد ريال مدريد” و ” كوبنهاجن الدنماركي ضد بايرن ميونخ الألماني”.