فرنسي يدير مباراة نابولي ضد ريال مدريد الزوجات يعمرن أكثر من الأزواج في السعودية موعد مباراة نيوكاسل ضد باريس سان جيرمان منافع التأمين الشامل المقترحة تشمل ذوي القرابة والسائق الخاص والمكفولين تقويم المدارس السعودية خارجيًا لأول مرة في تاريخ التعليم عبر منصة تميز القنوات الناقلة لـ مباراة أتالانتا ضد يوفنتوس موقف نجم إنتر ميلان من الانضمام لدوري روشن مسارات جائزة العمل التطوعي ورابط التسجيل شكاوى من صعوبة منهج التفكير الناقد جماهير النصر تدافع عن لويس كاسترو
كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن اختيار الحكم الفرنسي كليموه توربين لإدارة مباراة نابولي الإيطالي ضد ريال مدريد الإسباني في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.
وستقام المباراة بعد غد في تمام العاشرة مساءً بتوقيت السعودية على ملعب ” دييغو أرماندو مارادونا” في جنوب إيطاليا.
ويتواجد فريق الجنوب الإيطالي في المركز الأول في المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، أما نادي ريال مدريد فيتواجد في المركز الثاني برصيد 3 نقاط.
وتنطلق مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري الأبطال الأوروبي، بعد غدًا بإقامة مباراتين في تمام الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية وهما ” يونيون برلين الألماني ضد سبورتينج براجا البرتغالي” و ” ريد بول سالزبورغ النمساوي ضد ريال سوسيداد الإسباني”.
وفي تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة تُلعب مباريات ” مانشستر يونايتد الإنجليزي ضد غلطة سراي التركي” و ” إنتر ميلان الإيطالي ضد بنفيكا البرتغالي” و ” آيندهوفن الهولندي ضد إشبيلية الإسباني” و ” لانس الفرنسي ضد آرسنال الإنجليزي” و ” نابولي ضد ريال مدريد” و ” كوبنهاجن الدنماركي ضد بايرن ميونخ الألماني”.