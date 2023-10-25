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واشنطن تستخدم الفيتو لتمرير قرارات مسيسة

فشل مشروعي قرارين أمريكي وروسي حول غزة في مجلس الأمن

الأربعاء ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٢ مساءً
فشل مشروعي قرارين أمريكي وروسي حول غزة في مجلس الأمن
المواطن - فريق التحرير

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لم يتمكن مجلس الأمن الدولي من الاتفاق على مشروعي قرارين مقدمين من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا حول تصاعد الوضع في غزة وإسرائيل والأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

القرار الأمريكي

وصوت الأعضاء أولًا على مشروع القرار الأمريكي. استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار، بعد حصوله على تأييد 10 أعضاء ومعارضة 3 (روسيا والصين ودولة الإمارات العربية المتحدة) وامتناع عضوين عن التصويت.

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لقطات لعمال معلقين في الهواء على ارتفاع 500 قدم

أما مشروع القرار الروسي، الذي شارك في تقديمه السودان وفنزويلا، فقد حصل على تأييد 4 أعضاء فقط فيما عارضه عضوان وامتنع 9 عن التصويت. لم يُعتمد مشروع القرار لعدم حصوله على العدد الكافي من الأصوات.

وقالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد: إن على الدول الأعضاء بمجلس الأمن اتخاذ خطوات ملموسة للحيلولة دون اتساع دائرة الصراع إلى خارج نطاق غزة.

ونقل حساب (أخبار الأمم المتحدة) عن المندوبة الأمريكية قولها خلال جلسة لمجلس الأمن “يجب أن نفعل كل ما بوسعنا لتلبية الاحتياجات الإنسانية للفلسطينيين في غزة”.

مصالح ضيقة

من جهته قال المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا: إن المصالح الضيقة والأنانية منعت جهود التوصل لتهدئة في غزة، وإن واشنطن تستخدم الفيتو لتمرير قرارات مسيسة، مشددًا على رفض بلاده أي إجراء أو قرار يهدف لتهجير المدنيين من غزة.

وأضاف مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة قائلًا: “إن مجلس الأمن عجز عن إرسال رسالة واضحة بشأن التهدئة بغزة”.

مشروع القرار الروسي

ودعا مشروع القرار الروسي إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية وقفًا فوريًّا ودائمًا يُحترم بالكامل، وأدان بشدة جميع أشكال العنف وأعمال القتال المرتكبة ضد المدنيين.

ورفض المشروع وأدان “بشكل قاطع الهجمات الشنيعة التي شنتها حماس في إسرائيل وأخذ الرهائن المدنيين”.

وأدان بشكل قاطع أيضًا “الهجمات العشوائية ضد المدنيين والأعيان المدنية في قطاع غزة التي تؤدي إلى وقوع ضحايا في صفوف المدنيين”.

وأدان ورفض الإجراءات الرامية إلى “ضرب حصار على قطاع غزة يحرم السكان المدنيين من الوسائل التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة، في انتهاك للقانون الدولي الإنساني”.

وكان المجلس قد صوت مرتين الأسبوع الماضي على مشروعي قرارين بهذا الشأن. الأول مشروع روسي كان مدعومًا من عدد من الدول العربية.

لم يحصل مشروع القرار على العدد المطلوب من الأصوات لاعتماده، إذ أيده 5 أعضاء وعارضه 4 مع امتناع 6 عن التصويت.

وفي الثامن عشر من الشهر الحالي صوت أعضاء المجلس على مشروع قرار برازيلي لم يُعتمد بسبب استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضده فيما أيده 12 عضوًا وامتنع عضوان عن التصويت هما روسيا والمملكة المتحدة.

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