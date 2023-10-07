فصائل فلسطينية تنشر مشاهد لأسر عدد من الجنود الإسرائيليين

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نشرت العديد من الفصائل الفلسطينية المسلحة عدة مشاهد لأسر عدد من الجنود الإسرائيليين ونقلهم إلى قطاع غزة.
وفي وقت سابق، أعلنت إسرائيل مقتل 22 بين جنود ومستوطنين في الهجوم الذي شنته حماس صباح اليوم، وفقا لـ”العربية”.
ووصفت وسائل إعلام عربية وعالمية المشهد في الداخل الإسرائيلي بالمرتبك تمامًا، كما بدأ عدد كبير من المستوطنين في المغادرة إلى شمال إسرائيل.
الفصائل الفلسطينية المسلحة تنشر مشاهد لأسر عدد من الجنود الإسرائيليين ونقلهم إلى قطاع #غزة #فلسطين#إسرائيل #العربية pic.twitter.com/UvmONcvxgE
— العربية (@AlArabiya) October 7, 2023
أعلنت إسرائيل اليوم السبت، الاستعداد لحرب شاملة، فيما أكد الجيش الإسرائيلي سقوط قتلى جراء هجمات الفصائل الفلسطينية المسلحة.
وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي يخشى تقدم مسلحي الفصائل الفلسطينية إلى الداخل، وفقا لـ”العربية”.
كما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم استدعاء الآلاف من جنود الاحتياط.
#إسرائيل تقر بمقتل 22 بين جنود ومستوطنين في الهجوم الذي تشنه حماس#العربية pic.twitter.com/YjhFxBtOg0
— العربية (@AlArabiya) October 7, 2023
في سياق متصل، استشهد عدد من الفلسطينيين، اليوم، في قصف إسرائيلي استهدف مناطق شرق قطاع غزة.
وأفاد مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة، بوصول شهيدين، في قصف إسرائيلي، شرق مخيم البريج، وسط قطاع غزة.
وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، سلسلة من الغارات على مناطق متعددة في القطاع، مخلفة أضراراً في ممتلكات الفلسطينيين.
صور خاصة بـ #العربية من #مخيم_جباليا شمال قطاع #غزة لتفكيك مركبة إسرائيلية pic.twitter.com/YPl5BjNZTL
— العربية (@AlArabiya) October 7, 2023
مراسل العربية زياد حلبي : المشهد في الداخل الإسرائيلي مرتبك..والمستوطنون يغادرون إلى شمال إسرائيل #العربية pic.twitter.com/n73ul9VTxb
— العربية (@AlArabiya) October 7, 2023
إعلام إسرائيلي: إسرائيليون يبلغون عن عشرات المفقودين بالمستوطنات الجنوبية المحاذية لغزة#العربية pic.twitter.com/aiJ2VROw9f
— العربية (@AlArabiya) October 7, 2023