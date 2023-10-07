فصائل فلسطينية تنشر مشاهد لأسر عدد من الجنود الإسرائيليين

نشرت العديد من الفصائل الفلسطينية المسلحة عدة مشاهد لأسر عدد من الجنود الإسرائيليين ونقلهم إلى قطاع غزة.

مستوطنون يفرون إلى شمال إسرائيل

وفي وقت سابق، أعلنت إسرائيل مقتل 22 بين جنود ومستوطنين في الهجوم الذي شنته حماس صباح اليوم، وفقا لـ”العربية”.

ووصفت وسائل إعلام عربية وعالمية المشهد في الداخل الإسرائيلي بالمرتبك تمامًا، كما بدأ عدد كبير من المستوطنين في المغادرة إلى شمال إسرائيل.

الاستعداد لحرب شاملة

أعلنت إسرائيل اليوم السبت، الاستعداد لحرب شاملة، فيما أكد الجيش الإسرائيلي سقوط قتلى جراء هجمات الفصائل الفلسطينية المسلحة.

وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي يخشى تقدم مسلحي الفصائل الفلسطينية إلى الداخل، وفقا لـ”العربية”.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم استدعاء الآلاف من جنود الاحتياط.

#إسرائيل تقر بمقتل 22 بين جنود ومستوطنين في الهجوم الذي تشنه حماس#العربية pic.twitter.com/YjhFxBtOg0 — العربية (@AlArabiya) October 7, 2023

قصف إسرائيلي على غزة

في سياق متصل، استشهد عدد من الفلسطينيين، اليوم، في قصف إسرائيلي استهدف مناطق شرق قطاع غزة.

وأفاد مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة، بوصول شهيدين، في قصف إسرائيلي، شرق مخيم البريج، وسط قطاع غزة.

غارات إسرائيلية على القطاع

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، سلسلة من الغارات على مناطق متعددة في القطاع، مخلفة أضراراً في ممتلكات الفلسطينيين.

مراسل العربية زياد حلبي : المشهد في الداخل الإسرائيلي مرتبك..والمستوطنون يغادرون إلى شمال إسرائيل #العربية pic.twitter.com/n73ul9VTxb — العربية (@AlArabiya) October 7, 2023