فعاليات فنية وترفيهية في معرض الرياض الدولي للكتاب

كدأبها دائمًا تنقل لكم صحيفة ” المواطن” أجواء الفعاليات الثقافية والترفيهية والفنية التي يشهدها معرض الرياض الدولي للكتاب 2023.

وتجولت عدسة “المواطن” بين جنبات المعرض وجمعت لقطات من الفعاليات المختلفة حيث تجولت الصحيفة في جناح سلطنة عمان وسلطت الضوء على الإقبال الجماهيري على كافة الفعاليات المختلفة.

معرض الرياض الدولي للكتاب

يذكر أن معرض الرياض الدولي للكتاب افتتح قبل عدة أيام وسط إقبال واسع من الزوار المتطلعين لاكتشاف آخر إصدارات وعناوين الدور المشاركة من نحو 30 دولة.



ويستمر معرض الرياض، الذي يعد أهم معارض الكتب العربية، 10 أيام، بمشاركة نحو 1200 ناشر عربي وأجنبي.

برنامج حافل

وفي وقت سابق كشفت هيئة الأدب والنشر والترجمة عن البرنامج الثقافي الحافل بمواعيد الثقافة والمعرفة، وأفردت مساحة واسعة للمثقفين ورواد القطاعات الفنية في السعودية وتونس، ضيف المعرض، للمشاركة في باقة من الندوات والمحاضرات وورش العمل التي تتناول مختلف مجالات الإبداع الثقافي.