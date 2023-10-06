Icon

التشكيل المتوقع لـ ديربي جدة اليوم Icon طارق حامدي يحصد برونزية في دورة الألعاب الآسيوية Icon أيتن عامر تطمئن جمهورها : شوية إرهاق على خفيف Icon ملعب الجوهرة يبتسم لـ الأهلي ضد الاتحاد Icon عبدالله الشربتلي يتوج بالذهب في هانغتشو 2022 Icon لحظات الفرح تحولت لفاجعة في سوريا بعد مقتل 123 شخصًا بحفل الكلية الحربية Icon موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة Icon تراجع سعر الذهب في السعودية رغم نمو المبيعات Icon الوفود تتسابق لهفة لزيارة الروضة الشريفة Icon الموافقة على إنشاء 5 كليات جديدة في جامعة الملك خالد    Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
احتفاء بالشعر العربي والتراث وتونس ضيف الشرف

فعاليات فنية وترفيهية في معرض الرياض الدولي للكتاب

الجمعة ٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٩ مساءً
فعاليات فنية وترفيهية في معرض الرياض الدولي للكتاب
المواطن - تصوير : خالد الحمودي

مواضيع ذات علاقة

كدأبها دائمًا تنقل لكم صحيفة ” المواطن” أجواء الفعاليات الثقافية والترفيهية والفنية التي يشهدها معرض الرياض الدولي للكتاب 2023.

قد يهمّك أيضاً
محمد بن سلمان يجري اتصالًا هاتفيًّا برئيس وزراء اليابان

محمد بن سلمان يجري اتصالًا هاتفيًّا برئيس وزراء اليابان

8 أقسام مفعمة بروح التاريخ عليك زيارتها في المتحف الوطني السعودي

8 أقسام مفعمة بروح التاريخ عليك زيارتها في المتحف الوطني السعودي

وتجولت عدسة “المواطن” بين جنبات المعرض وجمعت لقطات من الفعاليات المختلفة حيث تجولت الصحيفة في جناح سلطنة عمان وسلطت الضوء على الإقبال الجماهيري على كافة الفعاليات المختلفة.

معرض الرياض الدولي للكتاب

يذكر أن معرض الرياض الدولي للكتاب افتتح قبل عدة أيام وسط إقبال واسع من الزوار المتطلعين لاكتشاف آخر إصدارات وعناوين الدور المشاركة من نحو 30 دولة.


ويستمر معرض الرياض، الذي يعد أهم معارض الكتب العربية، 10 أيام، بمشاركة نحو 1200 ناشر عربي وأجنبي.

برنامج حافل

وفي وقت سابق كشفت هيئة الأدب والنشر والترجمة عن البرنامج الثقافي الحافل بمواعيد الثقافة والمعرفة، وأفردت مساحة واسعة للمثقفين ورواد القطاعات الفنية في السعودية وتونس، ضيف المعرض، للمشاركة في باقة من الندوات والمحاضرات وورش العمل التي تتناول مختلف مجالات الإبداع الثقافي.

   

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

هدف عكسي يُهدي الفوز لـ توتنهام ضد ليفربول
الرياضة

هدف عكسي يُهدي الفوز لـ توتنهام ضد...

الرياضة
3 مباريات غدًا في الدوري السعودي للمحترفين
الرياضة

3 مباريات غدًا في الدوري السعودي للمحترفين

الرياضة
موعد مباراة بيراميدز ضد آرمي باتريوريتيك الرواندي
الرياضة

موعد مباراة بيراميدز ضد آرمي باتريوريتيك الرواندي

الرياضة
وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة معادن
وظائف

وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة معادن

وظائف
فيضانات تجتاح وسط اليونان للمرة الثانية خلال شهر
العالم

فيضانات تجتاح وسط اليونان للمرة الثانية خلال...

العالم
الأرصاد: أمطار ورياح على مكة المكرمة غدًا
السعودية اليوم

الأرصاد: أمطار ورياح على مكة المكرمة غدًا

السعودية اليوم
إطلاق قناة السعودية الآن بالتزامن مع اليوم الوطني
السعودية اليوم

إطلاق قناة السعودية الآن بالتزامن مع اليوم...

السعودية اليوم
وظائف إدارية شاغرة في طيران الرياض
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في طيران الرياض

وظائف