فعاليات مميزة في أسبوع الموضة والأزياء بالعاصمة الرياض

كشفت هيئة الأزياء السعودية عن تفاصيل “أسبوع الموضة” الذي تحتضنه العاصمة الرياض، لأول مرة، ليمثل حدثاً فريداً من نوعه في المملكة، ومحطة تاريخية في عالم الأزياء والموضة العالمية.

وأكدت هيئة الأزياء أن أسبوع الموضة في الرياض، الذي يُقام لأول مرة في 20 أكتوبر ويستمر حتى 23 أكتوبر 2023، ومن المقرر أن يقدّم منصة لدعم مصممي الأزياء السعوديين الصاعدين، ويمكّن أصحاب العلامات التجارية السعودية، من تكوين الروابط مع المشترين المحليين والدوليين.

16 عرضاً للأزياء

وستشهد الفعالية 16 عرضاً للأزياء وتدعو الحضور لخوض رحلة عاطفية وغامرة لاستكشاف الروح الفذة لقطاع الأزياء السعودي.

عودة مصمم الأزياء محمد آشي

وأشارت الهيئة إلى عودة مصمم الأزياء السعودي الشهير محمد آشي إلى الرياض، لتقديم أول عرض أزياء له في مسقط رأسه، احتفالاً بجذوره وبالأصالة ذات الطابع العالمي للعاصمة السعودية.

وعلى مر الأعوام الخمسة عشر المنصرمة، صنع آشي لنفسه اسماً في عالم الأزياء في باريس وعلى المسرح الدولي، ودخل التاريخ هذا الصيف بصفته أول مصمم سعودي يشارك في أسبوع الهوت كوتور في باريس، وتم قبوله رسمياً للانضمام إلى اتحاد الأزياء الراقية “هوت كوتور”.

واعتبر الرئيس التنفيذي لهيئة الأزياء، بوراك شاكماك، أن آشي صنع التاريخ بعد أن أصبح أول مصمم سعودي يدخل عالم الهوت كوتور، وبصفته قائداً بارزاً في عالم الأزياء السعودية، مؤكداً شعور الجميع بفخر، لدعوته للحضور إلى المملكة والمشاركة في أسبوع الموضة في الرياض، الذي يشكّل إحدى أهم المحطات في الرحلة التاريخية لمدينة الرياض.