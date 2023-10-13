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يقدم تجربة ثقافية زراعية

فعاليات وأجنحة مميزة في سوق مهرجان العلا للتمور

الجمعة ١٣ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٤ مساءً
فعاليات وأجنحة مميزة في سوق مهرجان العلا للتمور
المواطن - فريق التحرير

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أطلقت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، سوق مهرجان العلا للتمور، الذي يقدم مجموعة من الفعاليات المتنوعة والمنتجات المحلية والحرف اليدوية، وذلك خلال إجازات نهاية الأسبوع يومي الجمعة والسبت، بجوار سوق المزارعين بالمنشية.

تجربة ثقافية زراعية

ويقدم سوق المهرجان على مدى 5 عطلات نهاية أسبوع، تجربة ثقافية زراعية تسهم في تعزيز تنافسية تمور العلا محليًّا وإقليميًّا؛ تحقيقًا للتنمية الاقتصادية عبر قطاع الزراعة في العلا، حيث تشكّل تمور العلا علامة بارزة في مهرجانات التمور السعودية، بالعمل مع العديد من الشركاء والمؤسسات لتنمية قطاع الزراعة ضمن أهداف التنمية المستدامة للمحافظة وفق أهداف رؤية السعودية 2030.

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ويستمر سوق مهرجان العلا للتمور حتى 11 نوفمبر المقبل، فيما يستمر مزاد السوق حتى 28 أكتوبر الجاري في موقع المزاد الجديد بحي العزيزية، بمشاركة أكثر من 150 مزارعًا.

فعاليات متنوعة

ويتضمن سوق المهرجان فعاليات متنوعة؛ تشمل منطقة للأطفال، ومسرحًا، وسوقًا بعشرات الأجنحة التي تتيح فرصًا اقتصادية للأسر المنتجة وأهالي العلا، منها أجنحة وأركانًا للتمور ومنتجاتها المتنوعة، والعسل، والنباتات والأزهار، ومنتجات البان العربي، والملابس والأزياء التراثية، والحرف اليدوية، بالإضافة إلى للمقاهي والمطاعم.

كما تشارك في سوق مهرجان العلا للتمور، بنسخته الرابعة، مؤسسات وجهات حكومية، من أبرزها صندوق التنمية الزراعية والمركز الوطني للنخيل والتمور.

وكان مهرجان العلا للتمور، من خلال مزاده، قد سجّل خلال الأسابيع الماضية نموًّا ملحوظًا في المبيعات، بالاستفادة من 2.3 مليون نخلة تحتضنها المحافظة، تنتج نحو 90 ألف طن من التمور، تسعى إلى إيجاد تنافسية لتمور العلا في مختلف الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، وتحقيق “رؤية العلا” في تعزيز دور المملكة لتصبح المصدر الأكبر للتمور على مستوى العالم.

يشار إلى أن سوق مهرجان العلا للتمور يستقبل زواره من الساعة الخامسة مساءً حتى الحادية عشرة مساءً، ويتوفر تنقل مجاني من السوق وإليه، من المتنزه الشتوي والعزيزية، بدءًا من الساعة 4:30 مساءً، حيث تنطلق رحلة حافلة كل 30 دقيقة.

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