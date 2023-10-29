Icon

فوائد لن تتوقعها لتناول الألياف وشاي الأعشاب Icon أسعار الغاز تشهد انخفاضًا على الرغم من تصعيد الحرب في غزة Icon لحظة حصار ورشق طائرة قادمة من إسرائيل في مطار روسي Icon تعادل مثير يحسم مباراة نابولي ضد ميلان Icon أمطار غزيرة حتى الجمعة والمدني: ابقوا في أماكن آمنة Icon ترتيب الدوري الإنجليزي بعد ختام مباريات الجولة العاشرة Icon التشكيل المتوقع لـ الهلال ضد الحزم Icon قوة رد سريع أمريكية تتحرك باتجاه شرق البحر المتوسط Icon لقطات تظهر توسيع الجيش الإسرائيلي عملياته البرية في غزة Icon موعد حفل جائزة أفضل لاعب في آسيا 2022 والقنوات الناقلة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
يستمر على مدى أسبوعين

فعاليات وأنشطة لمعرض الثقافة السعودية في باريس

الأحد ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٧ مساءً
فعاليات وأنشطة لمعرض الثقافة السعودية في باريس
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أطلقت هيئة الأدب والنشر والترجمة، أمس، “معرض الثقافة السعودية” في مدينة باريس، الذي يستمر على مدى أسبوعين من الفترة 28 أكتوبر إلى 10 نوفمبر المقبل، بمشاركة هيئاتٍ وكياناتٍ ثقافية تابعة لوزارة الثقافة، ومتضمنًا مجموعة من الفعاليات والأنشطة التي تُمثّل الثقافة السعودية بمكوناتها المختلفة، في سبيل ترسيخ التبادل الحضاري، وتجسير الأفكار، إلى جانب تعزيز حضور المبدعين السعوديين في المحافل الثقافية المحلية والعالمية.

معرض الثقافة السعودية

وتهدف المشاركة السعودية إلى تسليط الضوء على أهم المجالات الإبداعية السعودية المتميزة، وتسويقها عالميًّا، وذلك في إطار حرص وزارة الثقافة على تأكيد التبادل الثقافي الدولي، بوصفهِ أحد أهدافها الإستراتيجية ضمن رؤية السعودية 2030، حيث أعدت هيئة الأدب والنشر والترجمة التابعة لوزارة الثقافة برنامجًا حافلًا بالمشاركة مع هيئة التراث، وهيئة المكتبات، وهيئة الموسيقى، وهيئة فنون الطهي، وهيئة فنون العمارة والتصميم، وهيئة الأزياء، وهيئة الأفلام، بالإضافة إلى مركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي.

قد يهمّك أيضاً
وظائف إدارية شاغرة في هيئة عقارات الدولة

وظائف إدارية شاغرة في هيئة عقارات الدولة

وظائف شاغرة لدى شركة الفنار

وظائف شاغرة لدى شركة الفنار

ويشهد الأسبوع الأول من معرض الثقافة السعودية إقامة أربع ندوات حوارية حول الرواية السعودية وصورة الآخر، وشخصيات الرواية في الأدب السعودي والفرنسي، ومستقبل صناعة الأزياء المحلية، وأمسيتين شعريتين، بالإضافة إلى عرض سبعة أفلام قصيرة من مسابقة ضوء لدعم الأفلام.

فيما سيشهد الأسبوع الثاني إقامة ثماني ندوات، وثلاث أمسيات شعرية، وعرض خمسة أفلام قصيرة إلى جانب عرض الفيلم الوثائقي “طروق” الذي أنتجته هيئة الموسيقى وهيئة المسرح والفنون الأدائية، وجلسة حوارية عن ميثاق الملك سلمان العمراني، وثلاثة عروض حول الحِرف اليدوية بوجهها الجديد، واللغة العامية للعمارة، بالإضافة إلى بناء القدرات والتقنيات في التراث، واستخدام التكنولوجيا لبناء القدرات في مجال التراث.

وستقيم دار أسولين الفرنسية حفلًا لتدشين كتاب “مكة: مدينة الإسلام المقدسة”، وهو من تأليف المؤرخ والجغرافي بجامعة أم القرى، الدكتور معراج بن نواب مرزا، فيما الصور التي تزيّنه من تجميع المصور الفرنسي المشهور لعزيز هاماني، أما الكتاب الثاني، فيحمل اسم “المدينة: مدينة النبي”، من تأليف المؤرخ والباحث المتخصص في تاريخ المدينة المنورة د. تنيضب الفايدي، والصور ملتقطة بعدسة المصور السعودي أمين قيصران. فضلًا عن متحف مصغّر للشعر العربي 2023 بالشراكة مع أكاديمية الشعر.

مبادرة ترجم

وتضم تجربة الزائر تعريفًا بمبادرة “ترجم”، ومؤتمر الفلسفة، ومهرجان الكتاب والقراء، ومعرضًا فوتوغرافيًّا خاصًّا بالباحث والفوتوغرافي الفرنسي تيري موجيه، يشمل عرضًا لأبرز أعماله في منطقة الجنوب السعودي وكتبه المصورة، وجناحًا خاصًّا لمخطوطات نادرة، ومستنسخات أثرية، وعرضًا لعدد من الأزياء المحلية، لتعزيز التبادل الثقافي بين المجتمعين السعودي والفرنسي، وعكس صورة المملكة بوصفِها وجهةً ثقافيةً متنوعة ومبتكرة.

وتسعى المنظومة الثقافية، من خلال هذه المشاركة، إلى إبراز ما تتميز به الثقافة السعودية بجميع مكوناتها من تفرُّدٍ وإبداع متأصلٍ في تاريخها الممتد لمئات السنين، وذلك من خلال تقديم ندوات حوارية حول الأدب السعودي، وجهود الترجمة بين البلدين، والتلاقح الثقافي الموسيقي، وحفظ إرث فنون الطهي عبر الكتب المتخصصة، والتعريف بمواقع التراث العالمي في المملكة، بمشاركة عددٍ من الأدباء والروائيين السعوديين.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تعليق الدراسة الحضورية في تبوك وتيماء غدًا
السعودية اليوم

تعليق الدراسة الحضورية في تبوك وتيماء غدًا

السعودية اليوم
ترتيب الدوري الإيطالي بعد رباعية إنتر ميلان ضد ساليرنيتانا
الرياضة

ترتيب الدوري الإيطالي بعد رباعية إنتر ميلان...

الرياضة
طريقة دخول بوابة قبولي للتسجيل في المعهد الصناعي برفحاء
السعودية اليوم

طريقة دخول بوابة قبولي للتسجيل في المعهد...

السعودية اليوم
برنامج ريف: 9 قطاعات وأنشطة مدعومة في منطقة المدينة المنورة
السعودية اليوم

برنامج ريف: 9 قطاعات وأنشطة مدعومة في...

السعودية اليوم
ديميرال يخضع لجراحة في الركبة
آخر الاخبار

ديميرال يخضع لجراحة في الركبة

آخر الاخبار
الفيصل: خطوة كبيرة نعيشها بالإعلان عن الترشح لاستضافة مونديال 2034
آخر الاخبار

الفيصل: خطوة كبيرة نعيشها بالإعلان عن الترشح...

آخر الاخبار
تعطيل خرائط غوغل وآبل في إسرائيل وغزة
تكنولوجيا

تعطيل خرائط غوغل وآبل في إسرائيل وغزة

تكنولوجيا
منتخب المغرب يُمطر شباك ليبيريا بثلاثية
الرياضة

منتخب المغرب يُمطر شباك ليبيريا بثلاثية

الرياضة