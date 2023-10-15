فعلة خطيرة بعد وضع الدعامة قد تسبب الجلطة مرة أخرى

حذر استشاري وأستاذ أمراض القلب خالد النمر من إيقاف الأسبرين والبلافكس بعد وضع الدعامة خلال السنة الأولى؛ لأن ذلك يسبب حدوث الجلطة مرة أخرى في نفس الدعامة.

وتابع النمر في عدد من التدوينات له عبر منصة إكس: إذا خفّضت الكلسترول الضار LDL 1 مليمول/ لتر، فإن ذلك يقلل حدوث جلطات القلب بنسبة 21%.

تحاليل ليست بحاجة إلى صيام

ولفت إلى أن هناك تحاليل لا تحتاج إلى صيام وهي: الغدة الدرقية- السكر التراكمي- الكلسترول الضار LDL- صورة الدم (الهيموجلوبين)- وظائف الكلى تحليل البول- وظائف الكبد.

كما أشار النمر في سياق آخر إلى أن التهاب عضلة القلب من الممكن أن يشابه جلطة القلب كثيرًا في “نوعية الألم” و”تغير التخطيط” و”ارتفاع الإنزيمات”.