فلاي رد سي أول شركة طائرات مائية في السعودية

أول شركة طائرات مائية

وقد تم تأسيس الشركة كأول شركة طائرات مائية في السعودية بهدف نقل الزوار عبر الجو والمياه الصافية إلى المنتجعات المتفرقة بين جزر وجهة “البحر الأحمر“، بما في ذلك منتجع “سانت ريجيس البحر الأحمر” ومنتجع “نجومه، ريتز-كارلتون ريزيرف”

وكانت شركة البحر الأحمر الدولية، أعلنت مطلع أكتوبر الجاري، عن افتتاح وجهة البحر الأحمر والبدء باستقبال زوارها من كل أنحاء العالم. وأوضحت الشركة، في بيان على موقع “إكس”، أن تحقيق هذا الإنجاز يساهم في تعزيز قطاع السياحة في السعودية.