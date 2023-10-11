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الطائرة تنقل 9 ركاب في جولات جوية لمشاهدة المناظر الخلابة

فلاي رد سي أول شركة طائرات مائية في السعودية

الأربعاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٧ مساءً
فلاي رد سي أول شركة طائرات مائية في السعودية
المواطن - فريق التحرير

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أصدرت شركة البحر الأحمر الدولية أول ترخيص لكابتن سعودي لقيادة طائرة مائية تابعة لـ شركة فلاي رد سي، كما قامت بتوظيف أول مهندسين متخصصين بالطائرات المائية في الوجهة.

أسطول فلاي رد سي

ويتكون الأسطول الأولي للشركة من 4 طائرات مائية من طراز Cessna Caravan208 مزودة بتصاميم داخلية فاخرة وخدمات مميزة تستوعب كل طائرة طيارًا وما يصل إلى 6 ركاب بأمتعتهم، لإيصالهم إلى المنتجعات الموجودة على الجزر المتفرقة، وتتسع أيضًا لما يصل إلى 9 ركاب لأخذهم في جولات جوية لمشاهدة المناظر الخلابة في الوجهة.

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أول شركة طائرات مائية

وقد تم تأسيس الشركة كأول شركة طائرات مائية في السعودية بهدف نقل الزوار عبر الجو والمياه الصافية إلى المنتجعات المتفرقة بين جزر وجهة “البحر الأحمر“، بما في ذلك منتجع “سانت ريجيس البحر الأحمر” ومنتجع “نجومه، ريتز-كارلتون ريزيرف”

وكانت شركة البحر الأحمر الدولية، أعلنت مطلع أكتوبر الجاري، عن افتتاح وجهة البحر الأحمر والبدء باستقبال زوارها من كل أنحاء العالم. وأوضحت الشركة، في بيان على موقع “إكس”، أن تحقيق هذا الإنجاز يساهم في تعزيز قطاع السياحة في السعودية.

ويتزامن استقبال الزوار في وجهة “البحر الأحمر” مع افتتاح المطار الدولي وأول 3 منتجعات، كما أنه من المقرر افتتاح وجهة “أمالا” للزوّار في عام 2025.

 

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