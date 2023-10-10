فلورنتينو بيريز يُنقذ نجم ريال مدريد من الاكتئاب

كشفت تقارير إعلامية أن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، قرر دعم النجم البرازيلي رودريجو جوس؛ وذلك بسبب معاناته من الاكتئاب بعد تراجع مستواه مؤخرًا.

وكان رودريجو غادر مباراة أوساسونا وهو غاضب؛ وذلك بسبب استبداله في اللقاء.

رئيس ريال مدريد يدعم رودريجو

شبكة Relevo الإسبانية ذكرت أن بيريز أجرى محادثات مع رودريجو وأكد له دعمه حتى يتألق ويُصبح من أفضل لاعبي العالم مثل مواطنه فينسيوس جونيور.

وخلال لقاء الريال وأوساسونا في تاسع جولات الدوري الإسباني، نجح اللاعب الإنجليزي جود بيلينجهام في إحراز الهدف الأول لفريق الريال في الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، واصل ريال مدريد تألقه ليسجل الهدف الثاني عبر اللاعب بيلينجهام في الدقيقة الـ55.

ثم سجل كل من البرازيلي فينسيوس جونيور والإسباني خوسيلو الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين الـ65 والـ70.