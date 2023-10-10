فلورنتينو بيريز يُنقذ نجم ريال مدريد من الاكتئاب

إعلاميون: دعم 80 اتحادًا لاستضافة السعودية لـ كأس العالم 2034 لم يأتِ من فراغ تغريم الأهلي 17 ألف ريال بعد الديربي الاتحاد مُطالب بدفع أكثر من 78 ألف ريال ولي العهد يُجري اتصالين هاتفيين بملك الأردن والرئيس المصري حرمان النصر من مشاركة سلطان الغنام في 4 مباريات مجموعة القوات الجوية تصل باكستان للمشاركة في درع السِند 2023 ولي العهد يؤكد لعباس وقوف السعودية المستمر إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة توتنهام يفكر في ضم نجم الاتحاد نتنياهو يتوعد برد سيغير الشرق الأوسط بعد استدعاء 100 ألف جندي بدء إيداع حساب المواطن دفعة أكتوبر شاملًا الدعم الإضافي
كشفت تقارير إعلامية أن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، قرر دعم النجم البرازيلي رودريجو جوس؛ وذلك بسبب معاناته من الاكتئاب بعد تراجع مستواه مؤخرًا.
وكان رودريجو غادر مباراة أوساسونا وهو غاضب؛ وذلك بسبب استبداله في اللقاء.
شبكة Relevo الإسبانية ذكرت أن بيريز أجرى محادثات مع رودريجو وأكد له دعمه حتى يتألق ويُصبح من أفضل لاعبي العالم مثل مواطنه فينسيوس جونيور.
وخلال لقاء الريال وأوساسونا في تاسع جولات الدوري الإسباني، نجح اللاعب الإنجليزي جود بيلينجهام في إحراز الهدف الأول لفريق الريال في الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، واصل ريال مدريد تألقه ليسجل الهدف الثاني عبر اللاعب بيلينجهام في الدقيقة الـ55.
ثم سجل كل من البرازيلي فينسيوس جونيور والإسباني خوسيلو الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين الـ65 والـ70.