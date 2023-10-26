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فنزويلي يدير مباراة الاتحاد والحزم

الخميس ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٩ مساءً
فنزويلي يدير مباراة الاتحاد والحزم
المواطن - فريق التحرير

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كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباريات اليوم في الجولة الـ11 في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويقود الحكم ممدوح الشهدان مباراة الخليج والتعاون ويعاونه كل من فيصل القحطاني وعيسى الخيبري أما الحكم الرابع فسيكون سلطان العكيري وعبدالله الشهري حكمًا للفيديو، عبدالرحيم الشمري حكم فيديو مساعد.

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أما مباراة ضمك والخليج، فيديرها الحكم فيصل البلوي بمساعدة الثنائي عماد عسكر، ومؤيد المسجن، ويتولى محمد الحربي مهمة الحكم الرابع، ويضبط أحمد الرميخاني غرفة تقنية الفيديو، بمعاونة محمد المطرودي.

الاتحاد والحزم

أما الحكم الفنزويلي أليكسيس هيريرا فسيدير مباراة الاتحاد والحزم ويعاونه كل من لوبين توريالبا وألبرتو بوتني من فنزويلا بينما الحكم الرابع هو خالد الأحمري وسيكون الفنزويلي جوان سوتو حكمًا للفيديو ويعاونه محمد الشهري حكم للفيديو المساعد.

حكام مباريات اليوم في دوري روشن

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