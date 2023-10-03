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بعد إلغاء المباراة بقرار من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

فهد المرداسي: الاتحاد لن يُعاقب بالانسحاب

الثلاثاء ٣ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٥ صباحاً
فهد المرداسي: الاتحاد لن يُعاقب بالانسحاب
المواطن - فريق التحرير

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كشف الخبير التحكيمي فهد المرداسي أن التقرير النهائي لـ مراقب مباراة الاتحاد وسباهان أصفهان الإيراني سيحدد المصير النهائي للقاء في الفترة المقبلة، مضيفًا أن موقف نادي الاتحاد كان سليمًا بعدم خوض المباراة.

وقال المرداسي في تصريحات لـ قناة SSC: “الحكم قام بإلغاء المباراة بسبب وجود تهديد في المباراة وحرصًا على سلامة اللاعبين والجماهير، وقد يتم إلغاء المباراة في حال وجود قلة من رجال الأمن لتأمين اللاعبين والجماهير والجميع”.

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وأضاف المرداسي: “نادي الاتحاد لن يُعاقب بالانسحاب لأن طاقم حكام اللقاء لم ينزل من الأساس لأرض الملعب وبالتالي قرار نادي الاتحاد كان سليم ومن الممكن حصول العميد على النقاط الثلاث أو شطب نتائج نادي سباهان من البطولة الآسيوية وبالتالي مجموعة نادي الاتحاد ستتكون من 3 فرق فقط”.

وتابع المرداسي: “التقرير النهائي لمراقب المباراة سيحدد مصير المباراة وشكل القرار الذي سيتخذه الاتحاد الآسيوي حول اللقاء، خاصة أن فريق سباهان لم يستجب للتعليمات لإقامة المباراة”.

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