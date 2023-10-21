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فهد المولد يتماثل للشفاء ويُغادر المستشفى

السبت ٢١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٨ مساءً
فهد المولد يتماثل للشفاء ويُغادر المستشفى
المواطن - فريق التحرير

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كشف المنتخب السعودي، آخر تطورات الحالة الصحية لنجم الأخضر والفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، فهد المولد، بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها.

شفاء فهد المولد

وأوضح حساب المنتخب السعودي الرسمي عبر منصة “إكس”، أن فهد المولد غادر المستشفى بعد تماثله للشفاء من الوعكة الصحية التي تعرض لها، مؤكدًا أنه سيتم رفع التقارير لنادي الشباب بشأن حالته.

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فهد المولد
المولد – المصدر @SaudiNT

وكان المولد يتواجد مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في معسكر البرتغال، قبل أن يتعرض لوعكة صحية، وتم حجزه في أحد مستشفيات الرياض، كإجراء احترازي وعمل مزيد من الفحوصات للاطمئنان.

وشارك فهد المولد مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في مواجهة نيجيريا الودية، فيما أبعدته الوعكة الصحية عن المشاركة أمام مالي.

فهد المولد
المولد – المصدر @SaudiNT

الأخضر في معسكر البرتغال

وخاض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بقيادة الإيطالي روبرتو مانشيني معسكرًا في البرتغال، شهر أكتوبر الجاري، وتعادل أمام نيجيريا بنتيجة 2\2، وخسر ضد مالي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ما أثار غضب الجماهير.

الأخضر
لاعبو المنتخب – المصدر saff

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