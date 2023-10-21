فهد المولد يتماثل للشفاء ويُغادر المستشفى

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كشف المنتخب السعودي، آخر تطورات الحالة الصحية لنجم الأخضر والفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، فهد المولد، بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها.
وأوضح حساب المنتخب السعودي الرسمي عبر منصة “إكس”، أن فهد المولد غادر المستشفى بعد تماثله للشفاء من الوعكة الصحية التي تعرض لها، مؤكدًا أنه سيتم رفع التقارير لنادي الشباب بشأن حالته.
وكان المولد يتواجد مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في معسكر البرتغال، قبل أن يتعرض لوعكة صحية، وتم حجزه في أحد مستشفيات الرياض، كإجراء احترازي وعمل مزيد من الفحوصات للاطمئنان.
وشارك فهد المولد مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في مواجهة نيجيريا الودية، فيما أبعدته الوعكة الصحية عن المشاركة أمام مالي.
وخاض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بقيادة الإيطالي روبرتو مانشيني معسكرًا في البرتغال، شهر أكتوبر الجاري، وتعادل أمام نيجيريا بنتيجة 2\2، وخسر ضد مالي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ما أثار غضب الجماهير.