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خلال المعسكر الحالي في البرتغال

فهد المولد يسعى لاستعادة بريقه مع الأخضر

الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٠ مساءً
فهد المولد يسعى لاستعادة بريقه مع الأخضر
المواطن - فريق التحرير

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يسعى النجم فهد المولد، لاستعادة بريقه هذا الموسم، والظهور بشكل مميز مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في معسكره الحالي المقام بالبرتغال.

فهد المولد يسعى للظهور بشكل مميز

ولم يُقدم فهد المولد المستوى المتوقع منه مع الشباب في الموسم الحالي، ما دفع البعض لانتقاد المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني لضمه في قائمة الأخضر للمعسكر الحالي، ما يُحفزه للتألق داخل المستطيل الأخضر.

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فهد المولد
المولد – المصدر @fahad_almowalad

وشارك فهد المولد في 7 مباريات مع الشباب في دوري روشن السعودي، بينهم مباراتين فقط كأساسي، ولعب بمعدل 269 دقيقة، واكتفى بتسجيل هدف وحيد وصنع فرصتين، وقام بـ53 تمريرة ناجحة بدقة 80.3%.

ويملك فهد المولد مسيرة مميزة مع الأخضر، حيث إنه شارك في 74 مباراة، 41 منها كأساسي، و33 لقاء كبديل، بمعدل 4056 دقيقة لعب، ونجح في تسجيل 17 هدفًا، وحصل على 9 بطاقات صفراء ومثلهم حمراء.

فهد المولد
المولد – المصدر @SaudiNT

الأخضر يستعد في البرتغال

ويخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، معسكرًا في مدينة لاقوس البرتغالية، حتى يوم 17 أكتوبر، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي استعدادًا لمنافسات كأس آسيا 2023.

ومن المقرر أن يلعب الأخضر مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب نيجيريا، يوم غد الجمعة، وستكون الودية الثانية أمام مالي، يوم 17 من الشهر ذاته، وستُقام كلتا المواجهتين على ملعب “بورتيماو”.

المنتخب السعودي الأول
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

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