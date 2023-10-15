فهد المولد يقترب من اقتحام قائمة خاصة مع الأخضر

يأمل النجم فهد المولد، مواصلة المشاركة مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، واقتحام قائمة أكثر 30 لاعبًا تمثيلًا للأخضر في التاريخ.

فهد المولد في طريقه لقائمة خاصة

ورفع فهد المولد صاحب الـ29 عامًا، عدد مبارياته مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى 75 لقاءً دولياً، وذلك بعد مشاركته في ودية نيجيريا، ليُعادل رقم النجم المعتزل سعيد العويران.

وبات فهد المولد قريبًا من الدخول في قائمة أكثر 30 لاعبًا مشاركة مع الأخضر، حيث تفصله مباراتان من معادلة رقم النجم حمد المنتشري، والذي ارتدى قميص المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في 77 لقاء.

ويملك فهد المولد مسيرة مميزة مع الأخضر، حيث إنه شارك في 75 مباراة، 42 منها كأساسي، و33 لقاء كبديل، ونجح في تسجيل 17 هدفًا، وحصل على 9 بطاقات صفراء ومثلهم حمراء.

المنتخب السعودي يستعد لمواجهة مالي

على الجانب الآخر، يستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره مالي وديًا، مساء يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب “بورتيماو”، وذلك في ختام معسكره الإعدادي في البرتغال، استعدادًا للمشاركة في كأس آسيا.

ويطمح الأخضر بقيادة المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، لاستعادة نغمة الانتصارات وتحقيق الفوز أمام منتخب مالي، حيث إنه لم يحقق الفوز في آخر 7 مباريات، وخسر 6 مرات، وتعادل ضد نيجيريا.