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بعد مشاركته في 75 مباراة

فهد المولد يقترب من اقتحام قائمة خاصة مع الأخضر

الأحد ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٥ مساءً
فهد المولد يقترب من اقتحام قائمة خاصة مع الأخضر
المواطن - فريق التحرير

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يأمل النجم فهد المولد، مواصلة المشاركة مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، واقتحام قائمة أكثر 30 لاعبًا تمثيلًا للأخضر في التاريخ.

فهد المولد في طريقه لقائمة خاصة

ورفع فهد المولد صاحب الـ29 عامًا، عدد مبارياته مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى 75 لقاءً دولياً، وذلك بعد مشاركته في ودية نيجيريا، ليُعادل رقم النجم المعتزل سعيد العويران.

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فهد المولد
المولد – المصدر @SaudiNT

وبات فهد المولد قريبًا من الدخول في قائمة أكثر 30 لاعبًا مشاركة مع الأخضر، حيث تفصله مباراتان من معادلة رقم النجم حمد المنتشري، والذي ارتدى قميص المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في 77 لقاء.

ويملك فهد المولد مسيرة مميزة مع الأخضر، حيث إنه شارك في 75 مباراة، 42 منها كأساسي، و33 لقاء كبديل، ونجح في تسجيل 17 هدفًا، وحصل على 9 بطاقات صفراء ومثلهم حمراء.

فهد المولد
المولد – المصدر @SaudiNT

المنتخب السعودي يستعد لمواجهة مالي

على الجانب الآخر، يستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره مالي وديًا، مساء يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب “بورتيماو”، وذلك في ختام معسكره الإعدادي في البرتغال، استعدادًا للمشاركة في كأس آسيا.

ويطمح الأخضر بقيادة المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، لاستعادة نغمة الانتصارات وتحقيق الفوز أمام منتخب مالي، حيث إنه لم يحقق الفوز في آخر 7 مباريات، وخسر 6 مرات، وتعادل ضد نيجيريا.

المنتخب السعودي الأول
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

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