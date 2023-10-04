فهد بن نافل: الترشح لاستضافة المونديال خطوة أخرى نتباهى بها

أعرب رئيس مجلس إدارة شركة الهلال، فهد بن نافل، عن فخره بإعلان السعودية لنيتها في استضافة نهائيات بطولة كأس العالم 2034.

فهد بن نافل يُشيد بهذه الخطوة

وعلق فهد بن نافل، قائلًا: “نية الترشح لاستضافة كأس العالم 2034.. خطوة أخرى نتباهى بها في القطاع الرياضي الذي يحظى باهتمام لا محدود من القيادة”.

وتابع فهد بن نافل حديثه عن نية السعودية الترشح لاستضافة كأس العالم 2034، عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، قائلًا: “الأحلام.. أهداف في السعودية”.

وأعلنت السعودية نيتها الترشح لاستضافة المونديال، وفق خطة شاملة يسعى من خلالها الاتحاد السعودي نحو تسخير كافة الإمكانات والطاقات لتوفير تجربة رائعة وغير مسبوقة لإسعاد عشاق الكرة في هذا الحدث العالمي.

دعم آسيوي وعربي

ويحظى قرار السعودية بدعم كبير، حيث أعلن الاتحادان اللبناني والعماني، عبر حساباتهما الرسمية على منصة “إكس”، عن دعمهما الكامل لملف استضافتها لنهائيات بطولة كأس العالم 2034.

كما أعرب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، عن سعادته بإعلان السعودية عن نيتها في الترشح لاستضافة نهائيات بطولة كأس العالم 2034، مؤكدًا دعم هذا القرار، ونجاحها في تقديم نسخة استثنائية.