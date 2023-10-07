فهد عطيف يحتفل بتوقيع كتابه بمعرض الرياض الدولي للكتاب

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احتفل د. فهد عطيف، اليوم السبت، بتوقيع كتابه الجديد “رواية رحلة في الترجمة الأدبية”، بمعرض الرياض الدولي للكتاب.
يذكر أن كتاب “رواية رحلة في الترجمة الأدبية”، صادر عن دار مدارك لنشر والتوزيع.
ويقام معرض الرياض الدولي للكتاب في الفترة من 28 سبتمبر وحتى السابع مع أكتوبر في حرم جامعة الملك سعود، تحت شعار “وجهة ملهمة” بمشاركة أكثر من 1800 دار من 32 دولة.
ويشمل برنامج المعرض الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة السعودية جلسات حوارية وأمسيات شعرية ومسرحيات وحفلات موسيقية وورش عمل في مختلف مجالات المعرفة بمشاركة عدد كبير من المثقفين والأدباء السعوديين والعرب والأجانب.