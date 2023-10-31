فوز السعودية باستضافة كأس العالم 2034 انتصار جديد لأكبر قوة رياضية عالمية

تستعد السعودية لاستضافة كأس العالم 2034 بعد انسحاب أستراليا، وهو الأمر الذي يعد انتصارًا جديدًا للمملكة العربية السعودية في مجال الرياضة، بعد التقدم الهائل الذي حققته في مجال كرة القدم والجولف والفنون القتالية المختلطة وغيرها من الألعاب الرياضية الأشهر في جميع أنحاء العالم.

السعودية المرشح الوحيد لاستضافة كأس العالم 2034

وفازت السعودية باستضافة بطولة كأس العالم 2034 أمرًا وذلك بعد انتهاء الفترة المخصصة لاستقبال طلبات الترشح. وبذلك أصبح الملف السعودي هو الوحيد الذي قُدم لاستضافة المونديال الذي يقام بعد 11 عامًا من الآن.

وقالت صحيفة “المونيتور”: إن استضافة المملكة العربية السعودية بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034 بعد أن سحبت أستراليا عرضها، اليوم الثلاثاء، مما يمثل انتصارًا آخر للمملكة في سعيها لتصبح قوة رياضية عالمية.

السعودية صاحبة العرض الوحيد

وقالت منظمة فوتبول أستراليا في بيان: إنها “توصلت إلى نتيجة بعدم التقدم بطلب لاستضافة بطولة كرة القدم للرجال التي تقام كل أربع سنوات.

وكانت الفيفا أعلنت، في الرابع من أكتوبر الجاري، أنه تم فتح باب تقديم عروض من دول في آسيا وأوقيانوسيا لاستضافة بطولة 2034. وقدمت السعودية عرضها بعد دقائق من فتح باب الترشح، وكان آخر يوم للترشح، اليوم الثلاثاء، ومع انسحاب أستراليا، فإن المملكة العربية السعودية هي صاحبة العرض الوحيد المؤكد المتبقي.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن عن إرسال خطاب طلب الترشح الرسمي لاستضافة نهائيات بطولة كأس العالم 2034 إلى الاتحاد الدولي للعبة “فيفا”، على أن يتم الكشف عن كافة التفاصيل قريبًا.

تاريخ السعودية في كرة القدم

وأوضحت صحيفة “المونيتور” أن استضافة المملكة العربية السعودية لكأس العالم 2034 سيكون أمرًا مثيرًا لعشاق كرة القدم في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط، بخاصة بعد أن أصبحت قطر أول دولة في المنطقة تستضيف البطولة في عام 2022. ويبلغ عدد سكان المملكة العربية السعودية أكثر من 35 مليون نسمة، فيما تتمتع كرة القدم بشعبية كبيرة في السعودية وخارجها فهي أكبر رياضة في البلاد.

وحقق المنتخب السعودي فوزًا كبيرًا على الأرجنتين حاملة اللقب في الدوحة العام الماضي، كما أن الدوري السعودية أصبح من أهم الدوريات في قارة آسيا حيث يضم نجوم الصف الأول من كرة القدم ومنهم كريستيانو رونالدو ونيمار وكريم بنزيما.

الاستثمار الرياضي السعودي

من جانبه، يقول الفيفا: إنه في كثير من الأحيان تكون قراراته مدفوعة بالرغبة في تطوير اللعبة في جميع أنحاء العالم، وفقًا لتقرير صدر اليوم الثلاثاء من صحيفة The Athletic.

تسعى المملكة العربية السعودية بقوة إلى الاستثمار الرياضي كجزء من إستراتيجية التنويع الاقتصادي وجهودها لتقليل الاعتماد على النفط. وفي كرة القدم، تعاقدت فرق الدوري السعودي للمحترفين مع العديد من أبرز اللاعبين الدوليين خلال العام الماضي، أبرزهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. وفي عام 2021، استحوذ ائتلاف بقيادة صندوق الاستثمارات العامة السعودي على فريق نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

السعودية تتصدر أهم الأحداث العالمية الرياضية

وفي أغسطس/ آب، أعلن الصندوق عن استثمارات بقيمة 100 مليون دولار في رابطة المقاتلين المحترفين الأمريكية، وهي مسابقة مختلطة للفنون القتالية.

ودخل دوري LIV للغولف التابع لصندوق الاستثمارات العامة موسمه الثاني ويجري حاليًّا محادثات مع جولة PGA ومقرها الولايات المتحدة بشأن الاندماج. وذكرت بلومبرج في وقت سابق من هذا الشهر أن الموعد النهائي الذي حددته الكيانات في نهاية العام لإكمال الصفقة من المرجح أن يتم تأجيله.

وفي الأسبوع الماضي، أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن إطلاق كأس العالم للرياضات الإلكترونية، وهو الحدث الأول من نوعه في الشرق الأوسط والعالم وسيبزر مكانة السعودية في مجال الألعاب الإلكترونية.

كأس العالم 2034

ويعد كأس العالم 2034 هو النسخة التاسعة والعشرين من بطولة كأس العالم لكرة القدم، والتي تعقد بشكل دوري كل أربع سنوات.

عادةً ما يتم تحديد الدولة المضيفة للبطولة بعد عدة سنوات من الإعلان الرسمي. وتتقدم الدول المهتمة بالتنظيم بعروضها وملفات الترشح للاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA). بعد ذلك، يتم التصويت على الدولة المضيفة المختارة من قبل أعضاء الفيفا في اجتماع الجمعية العمومية.

من المتوقع أن يكون هناك اهتمام كبير من قبل العديد من الدول بالتنظيم واستضافة كأس العالم 2034، وسيتم الإعلان عن الدولة المضيفة المختارة في وقت لاحق.