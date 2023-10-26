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ضمن منافسات الجولة الثالثة

فوز برشلونة وباريس والسيتي وخسارة نيوكاسل بدوري الأبطال

الخميس ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٤ صباحاً
فوز برشلونة وباريس والسيتي وخسارة نيوكاسل بدوري الأبطال
المواطن - فريق التحرير

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انتهت، منذ قليل، مباريات ثاني أيام الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا، حيث أُقيمت 8 مواجهات، وشهدت فوز برشلونة وباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي.

برشلونة وباريس والسيتي ينتصرون

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة ضد شاختار دونيتسك، وتقدم البارشا أولًا عن طريق فيران توريس عند الدقيقة 28، قبل أن يحرز فيرمين لوبيز مارين الهدف الثاني عند الدقيقة 36.

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واستحوذ الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة على أحداث الشوط الأول، وتمكن شاختار من تقليص الفارق عند الدقيقة 62 عن طريق هيورهي سوداكوف، لتستمر المحاولات دون جدوى، ليفوز البارشا بهدفين مقابل هدف.

برشلونة ضد شاختار
مباراة برشلونة وشاختار – المصدر @FCBarcelona

ونجح باريس سان جيرمان في الفوز على ميلان بثلاثة أهداف دون رد سجلها كيليان مبابي، راندال كولو مواني ولي كانغ إن، وفاز فينورد على لاتسيو بنتيجة 3/ 1، عن طريق هدفين لسانتياغو خيمينيز وهدف لرامز زروقي.

باريس سان جيرمان ضد ميلان
لاعبو باريس – المصدر @PSG_English

وفاز مانشستر سيتي على مضيفه يانغ بويز بنتيجة 3/ 1، عن طريق ثنائية لإرلينج هالاند وهدف لمانويل أكانجي، وكسب لايبزيج نظيره سرفينا زافيزدا بالنتيجة ذاتها، وتفوق بورتو على نظيره رويال أنتويرب بنتيجة 4/ 1.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند من الفوز على مضيفه نيوكاسل يونايتد الإنجليزي بهدف دون رد سجله فيليكس نيمشا عند الدقيقة 45.

بوروسيا دورتموند
لاعبو دورتموند – المصدر @BVB

تعادل سلتيك ضد أتلتيكو مدريد

وحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد ضيفًا على سلتيك، وانتهت المباراة بالتعادل بنتيجة 2/ 2، وسجل ثنائية أصحاب الأرض كيوكي فوروهاشي ولويس بالما، فيما أحرز هدفي الفريق الإسباني، أنطوان جريزمان وألفارو موراتا.

سلتيك ضد أتلتيكو مدريد
جانب من المباراة – المصدر @atletienglish

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