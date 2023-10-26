فوز برشلونة وباريس والسيتي وخسارة نيوكاسل بدوري الأبطال

انتهت، منذ قليل، مباريات ثاني أيام الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا، حيث أُقيمت 8 مواجهات، وشهدت فوز برشلونة وباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي.

برشلونة وباريس والسيتي ينتصرون

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة ضد شاختار دونيتسك، وتقدم البارشا أولًا عن طريق فيران توريس عند الدقيقة 28، قبل أن يحرز فيرمين لوبيز مارين الهدف الثاني عند الدقيقة 36.

واستحوذ الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة على أحداث الشوط الأول، وتمكن شاختار من تقليص الفارق عند الدقيقة 62 عن طريق هيورهي سوداكوف، لتستمر المحاولات دون جدوى، ليفوز البارشا بهدفين مقابل هدف.

ونجح باريس سان جيرمان في الفوز على ميلان بثلاثة أهداف دون رد سجلها كيليان مبابي، راندال كولو مواني ولي كانغ إن، وفاز فينورد على لاتسيو بنتيجة 3/ 1، عن طريق هدفين لسانتياغو خيمينيز وهدف لرامز زروقي.

وفاز مانشستر سيتي على مضيفه يانغ بويز بنتيجة 3/ 1، عن طريق ثنائية لإرلينج هالاند وهدف لمانويل أكانجي، وكسب لايبزيج نظيره سرفينا زافيزدا بالنتيجة ذاتها، وتفوق بورتو على نظيره رويال أنتويرب بنتيجة 4/ 1.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند من الفوز على مضيفه نيوكاسل يونايتد الإنجليزي بهدف دون رد سجله فيليكس نيمشا عند الدقيقة 45.

تعادل سلتيك ضد أتلتيكو مدريد

وحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد ضيفًا على سلتيك، وانتهت المباراة بالتعادل بنتيجة 2/ 2، وسجل ثنائية أصحاب الأرض كيوكي فوروهاشي ولويس بالما، فيما أحرز هدفي الفريق الإسباني، أنطوان جريزمان وألفارو موراتا.