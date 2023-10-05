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ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا

فوز برشلونة ومانشستر سيتي وتعادل دورتموند ضد ميلان

الخميس ٥ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٩ صباحاً
فوز برشلونة ومانشستر سيتي وتعادل دورتموند ضد ميلان
المواطن - فريق التحرير

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انتهت، منذ قليل، منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا، أبرزها؛ فوز برشلونة ومانشستر سيتي ضد بورتو ولايبزيج.

برشلونة ومانشستر سيتي ينتصران

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في تحقيق فوز هام خارج ملعبه ضد بورتو البرتغالي بهدف دون رد سجله فيران توريس، في اللقاء الذي شهد حصول جافي على بطاقة حمراء عند الدقيقة 90.

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بورتو ضد برشلونة
مباراة برشلونة وبورتو – المصدر @FCBarcelona

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي من تحقيق فوز قاتل ضد لايبزيج الألماني بنتيجة 3/ 1 عن طريق فيل فودن، جوليان ألفاريز وجيريمي دوكو عند الدقائق 25، 84 و90، فيما أحرز لويس أوبندا هدف فريقه الوحيد.

مانشستر سيتي
لاعبو السيتي – المصدر @ManCity

كما حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل يونايتد فوزًا كبيرًا على باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا بنتيجة 4/ 1، عن طريق ميغيل ألميرون، دان بورن، شون لونجستاف وفابيان شار.

نيوكاسل
لاعبو الفريق – المصدر @NUFC

نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي لاتسيو على سلتيك بهدفين مقابل هدف، وخيم التعادل السلبي على نتيجة مباراة بوروسيا دورتموند ضد ميلان، فيما انتهت مباراة سرفينا زافيزدا ويانج بويز بالتعادل بنتيجة 2/ 2.

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