فوز برشلونة ومانشستر سيتي وتعادل دورتموند ضد ميلان

انتهت، منذ قليل، منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا، أبرزها؛ فوز برشلونة ومانشستر سيتي ضد بورتو ولايبزيج.

برشلونة ومانشستر سيتي ينتصران

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في تحقيق فوز هام خارج ملعبه ضد بورتو البرتغالي بهدف دون رد سجله فيران توريس، في اللقاء الذي شهد حصول جافي على بطاقة حمراء عند الدقيقة 90.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي من تحقيق فوز قاتل ضد لايبزيج الألماني بنتيجة 3/ 1 عن طريق فيل فودن، جوليان ألفاريز وجيريمي دوكو عند الدقائق 25، 84 و90، فيما أحرز لويس أوبندا هدف فريقه الوحيد.

كما حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل يونايتد فوزًا كبيرًا على باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا بنتيجة 4/ 1، عن طريق ميغيل ألميرون، دان بورن، شون لونجستاف وفابيان شار.

نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي لاتسيو على سلتيك بهدفين مقابل هدف، وخيم التعادل السلبي على نتيجة مباراة بوروسيا دورتموند ضد ميلان، فيما انتهت مباراة سرفينا زافيزدا ويانج بويز بالتعادل بنتيجة 2/ 2.