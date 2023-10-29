فوز ثمين لـ الإنتر ضد روما

أمطار غزيرة حتى الجمعة والمدني: ابقوا في أماكن آمنة ترتيب الدوري الإنجليزي بعد ختام مباريات الجولة العاشرة التشكيل المتوقع لـ الهلال ضد الحزم قوة رد سريع أمريكية تتحرك باتجاه شرق البحر المتوسط لقطات تظهر توسيع الجيش الإسرائيلي عملياته البرية في غزة موعد حفل جائزة أفضل لاعب في آسيا 2022 والقنوات الناقلة التزاماتك المالية أو إيقاف الخدمات لا تؤثر على استحقاق سكني الوداد يهزم الترجي بهدف نظيف في الدوري الإفريقي العمري أنقذ أسرة من الغرق في سيل الباحة بـ الشيول انطلاقة موسم الرياض أثبتت أن السعودية المكان المثالي لأبطال الملاكمة العالميين
انتهت مباراة الإنتر ضد روما، مساء اليوم الأحد، بفوز إنتر ميلان بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي.
وكان الشوط الأول من المباراة انتهى بالتعادل السلبي.
وفي الشوط الثاني، من المباراة، نجح فريق الإنتر في إحراز الهدف الوحيد في المباراة عبر الفرنسي ماركوس تورام في الدقيقة الـ80.
وأصبح رصيد الإنتر بعد الفوز 25 نقطة في صدارة الدوري الإيطالي، بينما تجمد رصيد فريق روما عند 14 نقطة في المركز الثامن.
وكانت مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي، انطلقت بداية من أول أمس الجمعة، بفوز جنوى على ساليرنيتانا بهدف دون رد.
وفي مباريات أمس، تعادل ساسولو مع بولونيا بهدف لكل فريق، وفاز تورينو على ليتشي بهدف دون رد، وفاز يوفنتوس على هيلاس فيرونا بهدف.
وفي مواجهات اليوم، فاز كالياري على فروسينوني برباعية مقابل 3 أهداف، بينما تعادل مونزا مع أودينيزي بهدف لكل فريق، وفاز الإنتر على روما بهدف.
وتُختتم مباريات اليوم في الجولة العاشرة بلقاء بين نابولي وميلان.
ماركوس تورام ينهي صمود دفاع روما..
أمام أنظار والده ليليان تورام.. مهاجم إنتر يضع فريقه في المقدمة#إنتر_روما #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/juSIXBHBCc
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 29, 2023