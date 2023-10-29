فوز ثمين لـ الإنتر ضد روما

انتهت مباراة الإنتر ضد روما، مساء اليوم الأحد، بفوز إنتر ميلان بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي.

الإنتر ضد روما

وكان الشوط الأول من المباراة انتهى بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، من المباراة، نجح فريق الإنتر في إحراز الهدف الوحيد في المباراة عبر الفرنسي ماركوس تورام في الدقيقة الـ80.

وأصبح رصيد الإنتر بعد الفوز 25 نقطة في صدارة الدوري الإيطالي، بينما تجمد رصيد فريق روما عند 14 نقطة في المركز الثامن.

نتائج مباريات الجولة العاشرة

وكانت مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي، انطلقت بداية من أول أمس الجمعة، بفوز جنوى على ساليرنيتانا بهدف دون رد.

وفي مباريات أمس، تعادل ساسولو مع بولونيا بهدف لكل فريق، وفاز تورينو على ليتشي بهدف دون رد، وفاز يوفنتوس على هيلاس فيرونا بهدف.

وفي مواجهات اليوم، فاز كالياري على فروسينوني برباعية مقابل 3 أهداف، بينما تعادل مونزا مع أودينيزي بهدف لكل فريق، وفاز الإنتر على روما بهدف.

وتُختتم مباريات اليوم في الجولة العاشرة بلقاء بين نابولي وميلان.