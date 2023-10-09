فوز ثمين لـ فيورنتينا ضد نابولي بثلاثية

انتهت مباراة فيورنتينا ضد نابولي، بفوز فيورنتينا بثلاثية مقابل هدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.

فيورنتينا ضد نابولي

وسجل فيورنتينا الهدف الأول عبر لاعبه جوسيب بريكالو في الدقيقة السابعة.

ونجح النيجيري فيكتور أوسيمين في إحراز هدف التعادل لفريق نابولي في الدقيقة الـ 45.

وفي الشوط الثاني، سجل فيورنتينا هدفين عبر كل من جياكومو بونافينتورا ونيكولاس جونزاليس في الدقيقتين الـ 63 والـ90.

وبعد المباراة، أصبح رصيد فيورنتينا 17 نقطة في المركز الرابع في ترتيب الدوري الإيطالي، بينما تجمد رصيد نابولي عند 14 نقطة في المركز الخامس.

الجولة الثامنة

وكانت مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي، انطلقت الجمعة بتعادل إمبولي ضد أودينيزي بدون أهداف، وتعادل ليتشي مع ساسولو بهدف لكل فريق.

وفي مباريات السبت، تعادل الإنتر مع بولونيا بهدفين لكل فريق، وفاز يوفنتوس على تورينو بهدفين دون رد، وفاز ميلان على جنوى.

وضمن مباريات اليوم، فاز مونزا على ساليرنيتانا بثلاثية دون رد، وفاز لاتسيو على أتالانتا بثلاثية مقابل هدفين، وفاز فروسينوني على هيلاس فيرونا بنتيجة هدفين لهدف.

وفاز روما على كالياري برباعية لهدف، ثم فاز فيورنتينا الأحد على نابولي بثلاثية لهدف.