Icon

احذروا طقس الـ5 أيام المقبلة: أمطار وسيول وبرد Icon آثار جانبية لتناول اللوز بكثرة Icon باريس سان جيرمان يستعيد نغمة الانتصارات بثلاثية في رين Icon فوز ثمين لـ فيورنتينا ضد نابولي بثلاثية Icon مكارثي ينفي استقالته من مجلس النواب الأمريكي بعد العزل التاريخي Icon موعد تطبيق قرار الزيادة في معاش الضمان الاجتماعي Icon “المواطن” توثق أمسية العالية شموخ العقلا بـ28 لقطة Icon يورجن كلوب: تعادل برايتون ضد ليفربول نتيجة عادلة Icon تدشين حساب الإنستجرام والسناب لرئاسة الشؤون الدينية Icon بق الفراش يضرب صناعة الطيران الفرنسية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في ثامن جولات الدوري الإيطالي

فوز ثمين لـ فيورنتينا ضد نابولي بثلاثية

الإثنين ٩ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٣ صباحاً
فوز ثمين لـ فيورنتينا ضد نابولي بثلاثية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

انتهت مباراة فيورنتينا ضد نابولي، بفوز فيورنتينا بثلاثية مقابل هدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.

فيورنتينا ضد نابولي

وسجل فيورنتينا الهدف الأول عبر لاعبه جوسيب بريكالو في الدقيقة السابعة.

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة لدى هيئة عقارات الدولة

وظائف شاغرة لدى هيئة عقارات الدولة

وظائف شاغرة لدى مصفاة ساتورب

وظائف شاغرة لدى مصفاة ساتورب

ونجح النيجيري فيكتور أوسيمين في إحراز هدف التعادل لفريق نابولي في الدقيقة الـ 45.

وفي الشوط الثاني، سجل فيورنتينا هدفين عبر كل من جياكومو بونافينتورا ونيكولاس جونزاليس في الدقيقتين الـ 63 والـ90.

وبعد المباراة، أصبح رصيد فيورنتينا 17 نقطة في المركز الرابع في ترتيب الدوري الإيطالي، بينما تجمد رصيد نابولي عند 14 نقطة في المركز الخامس.

فيورنتينا ضد نابولي - 1

الجولة الثامنة 

وكانت مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي، انطلقت الجمعة بتعادل إمبولي ضد أودينيزي بدون أهداف، وتعادل ليتشي مع ساسولو بهدف لكل فريق.

وفي مباريات السبت، تعادل الإنتر مع بولونيا بهدفين لكل فريق، وفاز يوفنتوس على تورينو بهدفين دون رد، وفاز ميلان على جنوى.

وضمن مباريات اليوم، فاز مونزا على ساليرنيتانا بثلاثية دون رد، وفاز لاتسيو على أتالانتا بثلاثية مقابل هدفين، وفاز فروسينوني على هيلاس فيرونا بنتيجة هدفين لهدف.

وفاز روما على كالياري برباعية لهدف، ثم فاز فيورنتينا الأحد على نابولي بثلاثية لهدف.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وفاة المطربة اللبنانية نجاح سلام
مشاهير

وفاة المطربة اللبنانية نجاح سلام

مشاهير
عبدالعزيز بن سلمان ثاني أقوى رجل بأسواق النفط العالمية
السعودية اليوم

عبدالعزيز بن سلمان ثاني أقوى رجل بأسواق...

السعودية اليوم
الإدارة العامة للمجاهدين: لا صحة للإعلان المتداول عن توافر وظائف
حصاد اليوم

الإدارة العامة للمجاهدين: لا صحة للإعلان المتداول...

حصاد اليوم
الزوجات يعمرن أكثر من الأزواج في السعودية
أخبار رئيسية

الزوجات يعمرن أكثر من الأزواج في السعودية

أخبار رئيسية
رائحة غريبة في أجواء مصر تثير القلق
العالم

رائحة غريبة في أجواء مصر تثير القلق

العالم
255 ألف طالب وطالبة يحتفلون باليوم الوطني في عسير
السعودية اليوم

255 ألف طالب وطالبة يحتفلون باليوم الوطني...

السعودية اليوم
6 حالات احذرها مع المحول الكهربائي منها استخدام التالف
آخر الاخبار

6 حالات احذرها مع المحول الكهربائي منها...

آخر الاخبار
ميتا تطلق نظارة الواقع المختلط كويست 3
تكنولوجيا

ميتا تطلق نظارة الواقع المختلط كويست 3

تكنولوجيا