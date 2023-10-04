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في دوري أبطال أوروبا

فوز ثمين لـ لانس ضد آرسنال في فرنسا

الأربعاء ٤ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٨ صباحاً
فوز ثمين لـ لانس ضد آرسنال في فرنسا
المواطن - فريق التحرير

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خسر الفريق الكروي الأول بنادي آرسنال الإنجليزي أمام مضيفه لانس الفرنسي بنتيجة 2- 1 في بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

آرسنال يخسر خارج أرضه

الجانرز كان المبادر بالتسجيل في الدقيقة الـ15 عبر نجمه البرازيلي جابرييل جيسوس ثم تعادل فريق لانس عبر اللاعب أدريان توماسون في الدقيقة الـ25.

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وفي الشوط الثاني، سجل نادي لانس الهدف الثاني عبر اللاعب إيلي واهي في الدقيقة الـ 70.

لانس ضد آرسنال

وبعد المباراة، أصبح رصيد لانس 4 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، بينما تجمد رصيد الجانرز عند 3 نقاط في المركز الثاني.

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