فوز ثمين لـ لانس ضد آرسنال في فرنسا

خسر الفريق الكروي الأول بنادي آرسنال الإنجليزي أمام مضيفه لانس الفرنسي بنتيجة 2- 1 في بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

آرسنال يخسر خارج أرضه

الجانرز كان المبادر بالتسجيل في الدقيقة الـ15 عبر نجمه البرازيلي جابرييل جيسوس ثم تعادل فريق لانس عبر اللاعب أدريان توماسون في الدقيقة الـ25.

وفي الشوط الثاني، سجل نادي لانس الهدف الثاني عبر اللاعب إيلي واهي في الدقيقة الـ 70.

وبعد المباراة، أصبح رصيد لانس 4 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، بينما تجمد رصيد الجانرز عند 3 نقاط في المركز الثاني.