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في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي

فوز ثمين لـ مان يونايتد ضد برينتفورد

السبت ٧ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٢ مساءً
فوز ثمين لـ مان يونايتد ضد برينتفورد
المواطن - فريق التحرير

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انتهت مباراة مان يونايتد ضد برينتفورد اليوم، بفوز ثمين لـ مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1 وذلك ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

مان يونايتد ضد برينتفورد 

وكان فريق برينتفورد تقدم بالهدف الأول عبر اللاعب الدنماركي ماتياس يانسن في الدقيقةالـ26.

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وانتهى الشوط الأول بتأخر فريق مانشستر يونايتد بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، نجح فريق مانشستر يونايتد في إحراز هدفين عبر النجم الإسكتلندي سكوت مكتوميناي في الدقيقتين الـ 93 والـ97.

وبعد مباراة مان يونايتد ضد برينتفورد، أصبح رصيد فريق مانشستر يونايتد 12 نقطة في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد فريق برينتفورد عند 7 نقاط في المركز الـ14.

وضمن مواجهات اليوم، فاز توتنهام على فريق لوتون تاون بهدف دون رد، وفاز إيفرتون على بورنموث بثلاثية دون رد، وفاز فولهام على شيفيلد يونايتد بثلاثية لهدف، وفاز تشيلسي على بيرنلي برباعية لهدف.

وتُختتم مباريات اليوم في الجولة الثامنة بإقامة مباراة كريستال بالاس ضد نوتنغهام فورست.

مواجهات الأحد 

وفي الغد، تُختتم مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، بإقامة مباريات ” وست هام يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد” و ” وولفرهامبتون ضد أستون فيلا” و ” برايتون ضد ليفربول” و ” آرسنال ضد مانشستر سيتي”.

 

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