السديس : هدفنا ايصال رسالة الحرمين الدينية الوسطية ونشر الهداية للعالمين دعوات التهدئة في غزة تتوالى ومطالبات بوقف التصعيد فورًا الهلال يصعد لصدارة دوري روشن بثلاثية في الأخدود ملف استضافة السعودية لكأس العالم 2034 يزداد زخمًا وتأييدًا دوليًا فوز ثمين لـ مان يونايتد ضد برينتفورد السعودية أقوى من أي وقت مضى بفضل سياسات ولي العهد نور الغندور بإطلالة تثير الانتقادات في دبي حل مشكلة عدم ظهور الصكوك في تطبيق توكلنا رباعية الريال ضد أوساسونا تُهديه الانفراد بصدارة الدوري الإسباني توتنهام يتصدر الدوري الإنجليزي
انتهت مباراة مان يونايتد ضد برينتفورد اليوم، بفوز ثمين لـ مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1 وذلك ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وكان فريق برينتفورد تقدم بالهدف الأول عبر اللاعب الدنماركي ماتياس يانسن في الدقيقةالـ26.
وانتهى الشوط الأول بتأخر فريق مانشستر يونايتد بهدف دون رد.
وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، نجح فريق مانشستر يونايتد في إحراز هدفين عبر النجم الإسكتلندي سكوت مكتوميناي في الدقيقتين الـ 93 والـ97.
وبعد مباراة مان يونايتد ضد برينتفورد، أصبح رصيد فريق مانشستر يونايتد 12 نقطة في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد فريق برينتفورد عند 7 نقاط في المركز الـ14.
وضمن مواجهات اليوم، فاز توتنهام على فريق لوتون تاون بهدف دون رد، وفاز إيفرتون على بورنموث بثلاثية دون رد، وفاز فولهام على شيفيلد يونايتد بثلاثية لهدف، وفاز تشيلسي على بيرنلي برباعية لهدف.
وتُختتم مباريات اليوم في الجولة الثامنة بإقامة مباراة كريستال بالاس ضد نوتنغهام فورست.
وفي الغد، تُختتم مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، بإقامة مباريات ” وست هام يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد” و ” وولفرهامبتون ضد أستون فيلا” و ” برايتون ضد ليفربول” و ” آرسنال ضد مانشستر سيتي”.