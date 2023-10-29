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ضمن منافسات الدوري الفرنسي

فوز قاتل لـ باريس سان جيرمان ضد بريست

الأحد ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٥ مساءً
فوز قاتل لـ باريس سان جيرمان ضد بريست
المواطن - فريق التحرير

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انتهت، منذ قليل، مباراة باريس سان جيرمان ضد بريست، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، بتحقيق الفريق الباريسي لفوز صعب بنتيجة 3\2.

باريس سان جيرمان ضد بريست

وبدأت مباراة باريس سان جيرمان ضد بريست بشكل سريع، وسط محاولات من الفريقين لهز الشباك مبكرًا، وارتكب حارس المرمى دوناروما خطأ؛ كاد يُكلفه هدفًا مبكرًا، واعتمد الفريق الباريسي على تسديدات أشرف حكيمي ولي كانج إن.

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باريس سان جيرمان ضد بريست
جانب من المباراة – المصدر @PSG_English

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان في فض اشتباك التعادل السلبي عن طريق زاير إيمري عند الدقيقة 16، وأنقذ الحارس مرماه من هدف ثان من خلال لي كانج، قبل أن يحرز كيليان مبابي الهدف الثاني.

وضغط بريست، أملًا في هز الشباك، قبل أن ينجح ستيف موني في تقليص الفارق بتسديدة قوية عند الدقيقة 43، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم باريس سان جيرمان ضد بريست بهدفين مقابل هدف.

باريس سان جيرمان ضد بريست
نتيجة الشوط الأول – المصدر @PSG_English

هدف قاتل لمبابي

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط الفريق الأول لكرة القدم بنادي بريست بقوة، وأنقذ دوناروما مرماه من ثلاث فرص مؤكدة، قبل أن يسجل لي دوراون التعادل من رأسية، لتشتعل المباراة.

وحصل الفريق الباريسي على ركلة جزاء، سددها مبابي، ولكن الحارس تصدى لها، قبل أن يُكملها وينجح في تسجيل هدف بالوقت القاتل، لتنتهي المباراة بفوز باريس سان جيرمان ضد بريست بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

باريس سان جيرمان ضد بريست
نتيجة المباراة – المصدر @PSG_English

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