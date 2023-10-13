فوز منتخب البرتغال ضد سلوفاكيا يقربه من التأهل ليورو 2024

يطمح منتخب البرتغال اليوم للفوز على منتخب سلوفاكيا والاقتراب خطوة من التأهل لكأس أمم أوروبا 2024 التي تقام صيف العام المقبل في ألمانيا.

وقبل المباراة، تتواجد البرتغال في المركز الأول في المجموعة العاشرة برصيد 18 نقطة وبفارق 5 نقاط عن منتخب سلوفاكيا صاحب المركز الثاني.

ترتيب منتخب البرتغال في حال هزيمة سلوفاكيا

الفوز للبرتغال اليوم، يعني الوصول للنقطة رقم 21، مع تبقي 3 جولات على نهاية تصفيات يورو 2024، مما يقرب منتخب برازيل أوروبا من الصعود لنهائيات اليورو التي فاز بها في عام 2016 وللمرة الأولى في تاريخه وقتها على حساب المنتخب الفرنسي.

وتقام المباراة اليوم في تمام العاشرة إلا ربعًا مساءً بتوقيت السعودية كما تنقل عبر قنوات BEIN SPORTS HD 2 , SPORT TV 1 PORTUGAL , RTP 1 , ARENA SPORT 1 HD BIH , L’EQUIPE TV.

وفي مباريات اليوم في تصفيات يورو 2024، انطلقت مواجهة إستونيا ضد أذربيجان في السابعة مساءً بتوقيت المملكة، بينما في تمام الساعة العاشرة إلا ربعًا مساءً تقام مباريات “هولندا ضد فرنسا، النمسا ضد بلجيكا، آيسلندا ضد لوكسمبورج، ليشتنشتاين ضد البوسنة والهرسك، إيرلندا ضد اليونان، البرتغال ضد سلوفاكيا”.