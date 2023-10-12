الأمم المتحدة تختار الرياض لاستضافة منتدى حوكمة الإنترنت IGF فيجا: لم أنتقل للأهلي بسبب المال وفخور باختياري مشاهد مذهلة لتدفق شلالات السليمات شرق مكة المكرمة أكاديمية الحفر “صدى” تعلن عن فرص توظيف وتدريب مانشيني عينه على الفوز الأول مع الأخضر تراجع أسعار النفط قبيل صدور بيانات المخزونات الأمريكية إدانة مواطنَين وسجنهما 5 سنوات وغرامة مالية بتهمة الغش بالمنتجات البترولية الدولار يسجل أطول سلسلة خسائر منذ 3 سنوات “أمانة جدة” تضبط 367 طنًا من منتجات التبغ مجهولة المصدر شركة أمازون تعلن عن وظائف موسمية في الرياض وجدة
كشف النجم الإسباني جابرييل فيجا، عن أسباب انتقاله إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الميركاتو الصيفي، مشددًا في الوقت ذاته على تطور الدوري السعودي سريعًا.
ونجح النادي الأهلي في التعاقد مع فيجا صاحب الـ21 عامًا، قادمًا من سيلتا فيجو الإسباني بعقد ممتد حتى عام 2026، وذلك بعد منافسة قوية مع عدد من الأندية الأوروبية، وفي مقدمتها؛ مانشستر سيتي، برشلونة ونابولي.
وتحدث اللاعب الإسباني، قائلًا: “انضمامي للدوري السعودي لم يكن من أجل المال فقط، حيث كان الخيار الأفضل للتطور كلاعب كرة قدم والنمو تحت قيادة مدرب شاب، وفريق ملئ بالنجوم، وتحسين الدوري السعودي”.
وتابع فيجا خلال تصريحاته عبر برنامج البودكاست الإسباني “El Larguero”: “أنا فخور تمامًا باختياري اللعب في الأهلي، قبل عامين لم أكن أتخيل نفسي في الجزيرة العربية والآن أنا سعيد جدا بما وصلت له”.
وأضاف: “كنت قريباً من الانضمام لنابولي، ولكن في النهاية درست السلبيات والإيجابيات وقررت الموافقة على فرصة عظيمة بالانتقال إلى دوري ينمو سريعًا، فيه الكثير من النجوم والفرق الجيدة”.
وواصل فيجا تصريحاته قائلًا: “الحضور الجماهيري في مباراة الاتحاد كان مفاجأة، شهدت المباراة حضور 60 ألف مشجع وفزنا في المباراة، كان أمرًا لا يصدق”
واختتم تصريحاته قائلًا: “أنا سعيد ومرتاح جدًا في السعودية الآن، ولكن هدفي في المستقبل تحقيق بعض البطولات في أوروبا واللعب في دوري الأبطال”.