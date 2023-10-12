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مؤكدًا تطور الدوري السعودي سريعًا

فيجا: لم أنتقل للأهلي بسبب المال وفخور باختياري

الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٣ مساءً
فيجا: لم أنتقل للأهلي بسبب المال وفخور باختياري
المواطن - فريق التحرير

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كشف النجم الإسباني جابرييل فيجا، عن أسباب انتقاله إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الميركاتو الصيفي، مشددًا في الوقت ذاته على تطور الدوري السعودي سريعًا.

الانتقال إلى الأهلي

ونجح النادي الأهلي في التعاقد مع فيجا صاحب الـ21 عامًا، قادمًا من سيلتا فيجو الإسباني بعقد ممتد حتى عام 2026، وذلك بعد منافسة قوية مع عدد من الأندية الأوروبية، وفي مقدمتها؛ مانشستر سيتي، برشلونة ونابولي.

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غابري فيغا أهلاوي
اللاعب الإسباني – المصدر @ALAHLI_FC

فيجا سعيد بالانضمام للأهلي

وتحدث اللاعب الإسباني، قائلًا: “انضمامي للدوري السعودي لم يكن من أجل المال فقط، حيث كان الخيار الأفضل للتطور كلاعب كرة قدم والنمو تحت قيادة مدرب شاب، وفريق ملئ بالنجوم، وتحسين الدوري السعودي”.

وتابع فيجا خلال تصريحاته عبر برنامج البودكاست الإسباني “El Larguero”: “أنا فخور تمامًا باختياري اللعب في الأهلي، قبل عامين لم أكن أتخيل نفسي في الجزيرة العربية والآن أنا سعيد جدا بما وصلت له”.

جابرييل فيجا
النجم الإسباني

وأضاف: “كنت قريباً من الانضمام لنابولي، ولكن في النهاية درست السلبيات والإيجابيات وقررت الموافقة على فرصة عظيمة بالانتقال إلى دوري ينمو سريعًا، فيه الكثير من النجوم والفرق الجيدة”.

وواصل فيجا تصريحاته قائلًا: “الحضور الجماهيري في مباراة الاتحاد كان مفاجأة، شهدت المباراة حضور 60 ألف مشجع وفزنا في المباراة، كان أمرًا لا يصدق”

واختتم تصريحاته قائلًا: “أنا سعيد ومرتاح جدًا في السعودية الآن، ولكن هدفي في المستقبل تحقيق بعض البطولات في أوروبا واللعب في دوري الأبطال”.

غابري فيغا
فيجا – المصدر @ALAHLI_FC

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