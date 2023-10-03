فيديو برشلونة عن لامين يامال يثير جدل جماهير النصر .. ما القصة؟

أثار مقطع فيديو نشره حساب نادي برشلونة الإسباني عبر منصة ” إكس” عن لاعبه الإسباني لامين يامال، الجدل لدى جماهير نادي النصر.

حساب برشلونة قال عن اللاعب بعد التجديد له: ” لامين يامال نصراوي”.

ذلك العنوان أثار الجدل لدى جماهير النصر، حيث توقعوا أن برشلونة قد يوافق على انتقال يامال صاحب الـ 16 عامًا لنادي النصر في المستقبل لكن تبين أن كلمة نصراوي هي اسم جده ليس إلا وأن اللاعب الإسباني صاحب الأصول المغربية ليس مشجعًا لنادي النصر كما تردد.

مليار يورو في عقد لامين يامال مع برشلونة

يامال كان جدد عقده مع برشلونة حتى عام 2026 مع شرط جزائي قيمته مليار يورو كأحد أعلى الشروط الجزائية في العالم.

وكان لامين يامال، صعد لمباريات الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة في العام الحالي بطلب من المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز.

ويستعد برشلونة لمواجهة فريق بورتو البرتغالي مساء غد في ثاني جولات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان برشلونة فاز في الجولة الأولى على فريق رويال أنتويرب البلجيكي بخماسية دون رد حيث سجل للبارشا في تلك المباراة كل من جواو فيليكس هدفين وروبيرت ليفاندوفسكي هدفًا وجافي هدفًا ولاعب أنتويرب، جيلي باتاي بالخطأ في مرماه.